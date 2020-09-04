Что можно узнать о человеке по его манере переписки? Рассказываем об онлайн-личностях

В мире мобильной связи каждый выработал свои «онлайн-личность» и привычки. Кто-то отвечает на все сообщения, а кто-то игнорирует. Ваше поведение в Сети может сказать о вас больше, чем вы думаете. Нил Уилки, британский эксперт по взаимоотношениям, предполагает, что люди с большей вероятностью будут отвечать на сообщения, если они направляют к предпочитаемому ими методу обработки информации. Например, если человек чаще печатает сообщения, чем записывает аудиофайлы, то быстрее он ознакомится с содержанием именно напечатанного письма. Эксперт рассказал, что онлайн-поведение говорит и о вас, и о человеке, с которым вы общаетесь, сообщает Daily Mail.

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Тот, кто ответит всегда В мире есть те, на кого мы можем положиться, когда срочно нужна помощь, и те, с кем не следует связываться в чрезвычайной ситуации. Что делает людей надежными и почему мы выбираем именно их? Что значит быть обязательным ответчиком? По словам эксперта, люди, которые известны тем, что всегда отвечают на сообщения, могут быть мотивированы побуждением «угождать другим», это делает их более терпимыми и гибкими к потребностям других. Однако, если они пытаются доставить удовольствие другим, есть опасность, что общество возложит на них слишком большую нагрузку. Такие люди могут отвечать из глубокого чувства любви, дружбы или желания удовлетворить наши потребности. У них может быть не так много событий в жизни, поэтому у них есть время для ответа. Тот, кто отвечает периодически Очень неприятно, когда человек что-то обещает, а потом не выполняет это. От тех, кто отвечает периодически, никогда не знаешь, получишь ответ или нет. Почему люди так поступают? Когда дела мешают нам взглянуть на свои телефоны, легко прослыть человеком, отвечающим с перерывами. Нил говорит, что могут быть и другие ограничения во времени, из-за которых ответы на сообщения оказываются в самом низу списка приоритетов человека. Отправка электронных писем, тому, кто отвечает не всегда, может быть рискованной игрой, особенно если вам нужен ответ в течение определенного периода времени. Неуверенность в том, вернется ли тот, кто периодически отвечает, может вызвать беспокойство, заставляя нас задавать такие вопросы, как: «Почему они не ответили, они в порядке?» Разозлил друзей и семью. Парень завёл новую привычку и попал в неловкую ситуацию

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Тот, кто не ответит И не важно, в какой день и время вы отправили сообщение. Эксперт по взаимоотношениям предполагает, что у тех, кто не отвечает, может быть целый ряд причин – возможно, они не получают сообщения, потому что телефон сломан. Кроме того, Нил отмечает, что неотвечающий может быть просто больше сосредоточен на выполнении повседневных задач, оставляя себе мало времени для отдыха и общения. Эксперт говорит, что отправка текстовых сообщений тем, кто не отвечает, может привести к тому, что люди будут думать, что человек груб. И они не понимают, что он никому не отвечает. Тот, кто ответит позже Некоторые люди в этом мире не созданы для того, чтобы делать что-то в быстром темпе, их жизнь может показаться медленной. Нил говорит, что те, кто отвечает позже, слишком заняты и не обращают внимания на полученные сообщения. Они ответят, когда будет подходящее время. Нил предполагает, что такой ответ может обеспокоить людей. Отложенный ответчик не знает, насколько важно получить его ответ.

Фото: pixabay.com