Бритни Спирс и Сэм Асгари: «Мы потеряли нашего ребёнка»

Бритни Спирс объявила на странице в Instagram в совместном посте со своим партнером Сэмом Асгари, что у нее случился выкидыш. Напомним, только в апреле поп-звезда объявила, что беременна.

«С глубочайшей грустью мы должны объявить, что потеряли нашего чудо-ребенка на раннем сроке беременности. Это разрушительное время для любого родителя. Возможно, нам следовало подождать с объявлением, пока мы не продвинемся дальше, однако мы были слишком рады поделиться хорошими новостями».

В апреле 2022 года суперзвезда, получившая свободу от судебной опеки, которая контролировала ее жизнь более 10 лет, сделала заявление, что ждет ребенка от Асгари.

«Наша любовь друг к другу – наша сила», – сообщают Сэм и Бритни. – «Мы будем продолжать пытаться расширить нашу прекрасную семью. Мы так же благодарны за вашу поддержку».

40-летняя Спирс сказала, что очень хотела ребенка от 28-летнего бойфренда, но также сказала, что почти 14-летнее опекунство, закончившееся в 2021 году, вынудило ее продолжать принимать противозачаточные средства.

Пара познакомилась на съемках клипа Бритни Slumber Party в 2016 году. У Спирс также есть два старших сына от бывшего мужа Кевина Федерлайна.