Прямой эфир

Бритни Спирс и Сэм Асгари: «Мы потеряли нашего ребёнка»

16 мая 2022 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бритни Спирс объявила на странице в Instagram в совместном посте со своим партнером Сэмом Асгари, что у нее случился выкидыш. Напомним, только в апреле поп-звезда объявила, что беременна.

Бритни Спирс и Сэм Асгари: «Мы потеряли нашего ребёнка»-1

Фото: instagram.com/samasghari

В апреле 2022 года суперзвезда, получившая свободу от судебной опеки, которая контролировала ее жизнь более 10 лет, сделала заявление, что ждет ребенка от Асгари.

«С глубочайшей грустью мы должны объявить, что потеряли нашего чудо-ребенка на раннем сроке беременности. Это разрушительное время для любого родителя. Возможно, нам следовало подождать с объявлением, пока мы не продвинемся дальше, однако мы были слишком рады поделиться хорошими новостями».

Бритни Спирс и Сэм Асгари: «Мы потеряли нашего ребёнка»-4

Фото: instagram.com/britneyspears

«Наша любовь друг к другу – наша сила», – сообщают Сэм и Бритни. – «Мы будем продолжать пытаться расширить нашу прекрасную семью. Мы так же благодарны за вашу поддержку».

40-летняя Спирс сказала, что очень хотела ребенка от 28-летнего бойфренда, но также сказала, что почти 14-летнее опекунство, закончившееся в 2021 году, вынудило ее продолжать принимать противозачаточные средства.

Пара познакомилась на съемках клипа Бритни Slumber Party в 2016 году. У Спирс также есть два старших сына от бывшего мужа Кевина Федерлайна.

Пополнение ждет и известный российский блогер. Кстати, вот что стало с блогерами, которых вы смотрели 7 лет назад – читайте здесь.

# Беременность и роды # калейдоскоп # Бритни Спирс # Сэм Асгари # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Отдых на природе. Где и как жарить шашлыки в Минске, чтобы не получить штраф?
16 мая 2022 09:45

Отдых на природе. Где и как жарить шашлыки в Минске, чтобы не получить штраф?

Катя Клэп, Ирина Ваймер, Юля Пушман. Что стало с блогерами, которых вы смотрели 7 лет назад?
16 мая 2022 09:24

Катя Клэп, Ирина Ваймер, Юля Пушман. Что стало с блогерами, которых вы смотрели 7 лет назад?

Как принять развод и двигаться дальше? Шесть шагов, чтобы стать счастливее
15 мая 2022 10:20

Как принять развод и двигаться дальше? Шесть шагов, чтобы стать счастливее