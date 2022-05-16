Бритни Спирс и Сэм Асгари: «Мы потеряли нашего ребёнка»

Бритни Спирс объявила на странице в Instagram в совместном посте со своим партнером Сэмом Асгари, что у нее случился выкидыш. Напомним, только в апреле поп-звезда объявила, что беременна.
Бритни Спирс объявила на странице в Instagram в совместном посте со своим партнером Сэмом Асгари, что у нее случился выкидыш. Напомним, только в апреле поп-звезда объявила, что беременна.
Фото: instagram.com/samasghari
В апреле 2022 года суперзвезда, получившая свободу от судебной опеки, которая контролировала ее жизнь более 10 лет, сделала заявление, что ждет ребенка от Асгари.
«С глубочайшей грустью мы должны объявить, что потеряли нашего чудо-ребенка на раннем сроке беременности. Это разрушительное время для любого родителя. Возможно, нам следовало подождать с объявлением, пока мы не продвинемся дальше, однако мы были слишком рады поделиться хорошими новостями».
Фото: instagram.com/britneyspears
«Наша любовь друг к другу – наша сила», – сообщают Сэм и Бритни. – «Мы будем продолжать пытаться расширить нашу прекрасную семью. Мы так же благодарны за вашу поддержку».
40-летняя Спирс сказала, что очень хотела ребенка от 28-летнего бойфренда, но также сказала, что почти 14-летнее опекунство, закончившееся в 2021 году, вынудило ее продолжать принимать противозачаточные средства.
Пара познакомилась на съемках клипа Бритни Slumber Party в 2016 году. У Спирс также есть два старших сына от бывшего мужа Кевина Федерлайна.
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