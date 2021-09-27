Что делать, если у ребёнка в школе нет друзей? Советы психолога

Ваш ребенок пошел в школу, но вы беспокоитесь, что у него нет друзей? Почему вы никогда не должны звонить в школу по этому поводу и как решать проблему? Педагог-психолог Клэр Дейли поделилась советами по данной теме с изданием The Sun. Не звоните в школу

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Вам никогда не следует звонить в школу и просить перевести вашего ребенка в другой класс, если он там учится не со своим лучшим другом. «Есть ряд причин, по которым дети учатся в определенном классе. Для вашего ребенка это будет прекрасная возможность пообщаться с другими», – говорит доктор Дейли. Эксперт считает, что если у вашего ребенка есть близкие друзья в других классах, то связь сохранится и за пределами школы. Не волнуйтесь, если их старые лучшие друзья заведут новых товарищей

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Психолог уверена, что детей следует называть «лучшими друзьями на данный момент», и вам не следует беспокоиться, если их дружеские отношения изменятся. Вашему ребенку может быть очень трудно, если его лучшая подруга за лето завела нового друга, и ваш ребенок чувствует себя обделенным. Поощряйте своего ребенка создавать круг друзей, а не ограничиваться одним приятелем. Устраивайте совместные игры

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По словам специалиста, если ребенок расстраивается из-за потери старых друзей, вы можете внести свою лепту. Пригласите их поиграть или помогите встретиться после школы. Крепкие дружеские отношения складываются из того, что ваш ребенок оказывается в нужном месте в нужное время. Вы должны побуждать своего ребенка к новым занятиям, и это не только сделает его счастливее, но и поможет быть среди единомышленников. Избавьтесь от привязанности

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Если у ребенка начинают проявляться признаки привязанности, вам следует посоветовать ему взять небольшой «тайм-аут». Доктор Клэр Дейли объяснила, что дети часто могут расстраиваться, если видят, что их друзья играют с новыми детьми, но истерика может навредить дружбе. Что делать, когда ребенок говорит «Я никому не нравлюсь!»

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