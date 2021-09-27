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Что делать, если у ребёнка в школе нет друзей? Советы психолога

27 сентября 2021 08:02
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Ваш ребенок пошел в школу, но вы беспокоитесь, что у него нет друзей? Почему вы никогда не должны звонить в школу по этому поводу и как решать проблему? Педагог-психолог Клэр Дейли поделилась советами по данной теме с изданием The Sun.

Не звоните в школу

Что делать, если у ребёнка в школе нет друзей? Советы психолога-1

Фото: pixabay.com

Вам никогда не следует звонить в школу и просить перевести вашего ребенка в другой класс, если он там учится не со своим лучшим другом.

«Есть ряд причин, по которым дети учатся в определенном классе. Для вашего ребенка это будет прекрасная возможность пообщаться с другими», – говорит доктор Дейли.

Эксперт считает, что если у вашего ребенка есть близкие друзья в других классах, то связь сохранится и за пределами школы.

Не волнуйтесь, если их старые лучшие друзья заведут новых товарищей

Что делать, если у ребёнка в школе нет друзей? Советы психолога-4

Фото: pixabay.com

Психолог уверена, что детей следует называть «лучшими друзьями на данный момент», и вам не следует беспокоиться, если их дружеские отношения изменятся.

Вашему ребенку может быть очень трудно, если его лучшая подруга за лето завела нового друга, и ваш ребенок чувствует себя обделенным.

Поощряйте своего ребенка создавать круг друзей, а не ограничиваться одним приятелем.

Устраивайте совместные игры

Что делать, если у ребёнка в школе нет друзей? Советы психолога-7

Фото: pixabay.com

По словам специалиста, если ребенок расстраивается из-за потери старых друзей, вы можете внести свою лепту. Пригласите их поиграть или помогите встретиться после школы. Крепкие дружеские отношения складываются из того, что ваш ребенок оказывается в нужном месте в нужное время. Вы должны побуждать своего ребенка к новым занятиям, и это не только сделает его счастливее, но и поможет быть среди единомышленников.

Избавьтесь от привязанности

Что делать, если у ребёнка в школе нет друзей? Советы психолога-10

Фото: pixabay.com

Если у ребенка начинают проявляться признаки привязанности, вам следует посоветовать ему взять небольшой «тайм-аут». Доктор Клэр Дейли объяснила, что дети часто могут расстраиваться, если видят, что их друзья играют с новыми детьми, но истерика может навредить дружбе.

Что делать, когда ребенок говорит «Я никому не нравлюсь!»

Что делать, если у ребёнка в школе нет друзей? Советы психолога-13

Фото: pixabay.com

Если ваш ребенок говорит «Я никому не нравлюсь» или, наоборот, «Я никого не люблю», то это может быть связано с отсутствием безопасности.

«Помните: чтобы завести друзей, требуется время. Им нужно узнать друг друга. Это может быть еще труднее, если ребенок застенчив, так как это покажется другим детям просто плохими манерами».

Кстати, также полезно с детства объяснять ребенку, как правильно относиться не только к другим людям, но и к деньгам. Какой способ советует психолог – читайте здесь

# Дети # калейдоскоп # Клэр Дейли # Фотофакт

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