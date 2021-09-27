Что делать, если у ребёнка в школе нет друзей? Советы психолога

Ваш ребенок пошел в школу, но вы беспокоитесь, что у него нет друзей? Почему вы никогда не должны звонить в школу по этому поводу и как решать проблему? Педагог-психолог Клэр Дейли поделилась советами по данной теме с изданием The Sun.
Ваш ребенок пошел в школу, но вы беспокоитесь, что у него нет друзей? Почему вы никогда не должны звонить в школу по этому поводу и как решать проблему? Педагог-психолог Клэр Дейли поделилась советами по данной теме с изданием The Sun.
Фото: pixabay.com
Вам никогда не следует звонить в школу и просить перевести вашего ребенка в другой класс, если он там учится не со своим лучшим другом.
«Есть ряд причин, по которым дети учатся в определенном классе. Для вашего ребенка это будет прекрасная возможность пообщаться с другими», – говорит доктор Дейли.
Эксперт считает, что если у вашего ребенка есть близкие друзья в других классах, то связь сохранится и за пределами школы.
Фото: pixabay.com
Психолог уверена, что детей следует называть «лучшими друзьями на данный момент», и вам не следует беспокоиться, если их дружеские отношения изменятся.
Вашему ребенку может быть очень трудно, если его лучшая подруга за лето завела нового друга, и ваш ребенок чувствует себя обделенным.
Поощряйте своего ребенка создавать круг друзей, а не ограничиваться одним приятелем.
Фото: pixabay.com
По словам специалиста, если ребенок расстраивается из-за потери старых друзей, вы можете внести свою лепту. Пригласите их поиграть или помогите встретиться после школы. Крепкие дружеские отношения складываются из того, что ваш ребенок оказывается в нужном месте в нужное время. Вы должны побуждать своего ребенка к новым занятиям, и это не только сделает его счастливее, но и поможет быть среди единомышленников.
Фото: pixabay.com
Если у ребенка начинают проявляться признаки привязанности, вам следует посоветовать ему взять небольшой «тайм-аут». Доктор Клэр Дейли объяснила, что дети часто могут расстраиваться, если видят, что их друзья играют с новыми детьми, но истерика может навредить дружбе.
Фото: pixabay.com
Если ваш ребенок говорит «Я никому не нравлюсь» или, наоборот, «Я никого не люблю», то это может быть связано с отсутствием безопасности.
«Помните: чтобы завести друзей, требуется время. Им нужно узнать друг друга. Это может быть еще труднее, если ребенок застенчив, так как это покажется другим детям просто плохими манерами».
Кстати, также полезно с детства объяснять ребенку, как правильно относиться не только к другим людям, но и к деньгам. Какой способ советует психолог – читайте здесь.