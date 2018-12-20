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Противопожарный кот появился в Беларуси

20 декабря 2018 10:13
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник сектора Республиканского центра пропаганды МЧС – Анастасия Клебан.

Что делать, чтобы выжить на второй день Нового года, а запуск петарды не закончился пальцем в небо

Расскажите о противопожарном коте.

Анастасия Клебан, начальник сектора Республиканского центра пропаганды МЧС:
Это ещё один герой нашей серии социальной рекламы, мы его тоже вынесли в наши лайфхаки. Можно пощелкать на иконки и в сокращённом варианте почитать, что рекомендует наш противопожарный кот. Идея появилась именно из наших листовок. Это целая серия листовок, где прямо в виде инфографики написаны рекомендации.

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Противопожарный кот у нас ещё  герой комиксов. Это коротенькие серии, например курение убивает. Этот кот фигурирует у нас в нескольких проектах: в наших лайфхаках, листовках, в том числе, в анимированных наших роликах.

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# МЧС Беларуси # калейдоскоп # Анастасия Клебан # Фотофакт # МЧС Беларуси

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