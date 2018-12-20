Противопожарный кот появился в Беларуси

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник сектора Республиканского центра пропаганды МЧС – Анастасия Клебан.

Что делать, чтобы выжить на второй день Нового года, а запуск петарды не закончился пальцем в небо

Расскажите о противопожарном коте.

Анастасия Клебан, начальник сектора Республиканского центра пропаганды МЧС:

Это ещё один герой нашей серии социальной рекламы, мы его тоже вынесли в наши лайфхаки. Можно пощелкать на иконки и в сокращённом варианте почитать, что рекомендует наш противопожарный кот. Идея появилась именно из наших листовок. Это целая серия листовок, где прямо в виде инфографики написаны рекомендации.