Как сотрудники МЧС спасают Супермена: «Жизнь – это не кино»

МЧС Беларуси запустило социальную рекламу под названием «Жизнь – это не кино».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник сектора Республиканского центра пропаганды МЧС – Анастасия Клебан.

Что делать, чтобы выжить на второй день Нового года, а запуск петарды не закончился пальцем в небо

В чём суть социальной рекламы «Жизнь – это не кино»?

Анастасия Клебан, начальник сектора Республиканского центра пропаганды МЧС:

Это новая серия билбордов, которые разработаны нами. Все участники съёмок – это наши действующие сотрудники, в том числе, главный герой, который попадает в героические ситуации. К сожалению, люди, на самом деле, не обладают сверхспособностями, не могут ходить по тонкому льду, люди не могут дышать без кислорода, если, например, случился пожар, люди не умеют летать с высотных зданий.