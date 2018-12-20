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Как сотрудники МЧС спасают Супермена: «Жизнь – это не кино»

20 декабря 2018 10:13
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МЧС Беларуси запустило социальную рекламу под названием «Жизнь – это не кино».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник сектора Республиканского центра пропаганды МЧС – Анастасия Клебан.

Что делать, чтобы выжить на второй день Нового года, а запуск петарды не закончился пальцем в небо

В чём суть социальной рекламы «Жизнь – это не кино»?

Анастасия Клебан, начальник сектора Республиканского центра пропаганды МЧС:
Это новая серия билбордов, которые разработаны нами. Все участники съёмок это наши действующие сотрудники, в том числе, главный герой, который попадает в героические ситуации. К сожалению, люди, на самом деле, не обладают сверхспособностями, не могут ходить по тонкому льду, люди не могут дышать без кислорода, если, например, случился пожар, люди не умеют летать с высотных зданий.

Как сотрудники МЧС спасают Супермена: «Жизнь – это не кино»-1

Как сотрудники МЧС спасают Супермена: «Жизнь – это не кино»-3

Именно для того, чтобы обострить эту ситуацию, ведь не секрет, что за последние 20 лет выросло уже целое поколение, которое этими сверхспособностями увлекается. Чтобы ещё раз акцентировать внимание любой аудитории: взрослым и детям, что, к сожалению, отмотать, как киноплёнку, назад ситуации, особенно чрезвычайные, не удаётся.

Как сотрудники МЧС спасают Супермена: «Жизнь – это не кино»-6

# МЧС Беларуси # общество # Анастасия Клебан # Фотофакт # МЧС Беларуси

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