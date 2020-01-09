Как снимали первый советский мистический триллер «Дикая охота короля Стаха». Рассказывает оператор

В 1979 году в Минске развернётся работа над картиной, которую с лёгкой руки критиков назовут первым советским мистическим триллером, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».

Антонина Карпилова, музыковед, киновед, преподаватель:

В фильме «Дикая охота короля Стаха» Валерий Рубинчик отталкивался от гениального произведения Владимира Короткевича. Настолько мощными корнями его творчество уходит в белорусскую мифологию, в легенды и они просто просятся на экран. Татьяна Логинова, как ни крути, была в центре внимания. Ещё бы – женщина-оператор! Но уже на съёмках «Венка сонетов» она безапелляционно заявила: для профессионализма пол совершенно неважен!

Татьяна Логинова, оператор:

Я занималась у отца в киностудии и он мне запретил поступать во ВГИК. Он сказал: «Ты не поступишь, выйдешь замуж и на этом твоё высшее образование закончится». Судьба всё же свела Татьяну с кино. С ней начинают считаться, а Рубинчик без раздумий приглашает поработать над «Дикой охотой».

Картина далась ему нелегко. Режиссёру пришлось изрядно покорпеть над сценарием: уместить роман в фильм было нереально! По нескольку раз Рубинчик заставлял художников переделывать декорации. Ночами сидел над раскадровкой. А с поиском натуры и вовсе вышла целая история. Татьяна Логинова:

Мы объездили всю Беларусь и в Беларуси ничего не нашли, потому что в Беларуси всё разрушено, всё в таком состоянии: ни одного замка, ни одного поместья, вообще, ничего. И мы поехали на Украину, по-моему, дней 10 мы колесили по всей Украине и нашли эти все объекты. Мы едем на машине, уже, казалось бы, ну всё понятно, видно из окна, что там как бы ничего нет хорошего, он говорит: «Нет-нет, давайте остановим машину и пройдём посмотрим».

Игорь Волчек, мультипликатор режиссёр, композитор:

В павильоне был построен замок и, более того, вот это подвальное помещение, которое было залито водой, это всё было сделано в павильоне. В тот же самом павильоне Нечаев снимал «Питера Пэна». Там парусник стоял – огромный парусный корабль. Лучшие сцены сняли на белорусских полигонах. Однако как ни старались ни автор романа, ни режиссёр передать всё самое лучшее, присущее белорусскому народу, цензура с корнем вырвала все намеки на национальное. Короткевич фильмом остался недоволен.

И всё же потом оттаял и согласился с режиссёрской точкой зрения. Белорусскость всё же присутствовала, правда, была зарыта в другом – в изображениях и образах. Антонина Карпилова:

Если почитать стенограммы худсоветов, авторам рекомендовалось что-то убрать, что-то сгладить, какие-то фразы убрать и так получалось иногда, что уходило, вообще, слово «белорусский». Валерию Рубинчику всё-таки, немного «подрезали крылья» и убрали некоторые смыслы. В залах творилось невообразимое! На зрителя сцены охоты производили жуткое впечатление. Всё, благодаря возможным в тех реалиях эффектам: снимали нестандартно, через специальную оптику. Именно поэтому на экране как будто появляются чудовища.