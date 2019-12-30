«Семь раз отмерь и один раз отрежь». Всё о гороскопе на 2020 год в одном материале

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – астролог – Ирина Махнач. Год Свиньи уходит, на смену приходит Год Крысы. Крысы умные, коварные. Ирина Махнач, астролог:

Эти животные такие двойственные. С одной стороны, вроде бы, и все нормально, а с другой стороны, ждать чего угодно можно. Чтобы не был этот год двойственным, надо обязательно поставить перед собой цель.

Не будем забывать: наступает, действительно, новое время, потому что в этом цикле 12 животных, Крыса открывает первый 12-летний календарь, в соответствии с этим понимаем, что надо всегда настраиваться на что-то новое. На начало нашего года все скопления планет в Козероге – это серьезные люди, которые обязательно должны ставить перед собой цели и очень взвешенные. Не стоит забывать, что крысы живут колониями и семьями, поэтому одиночкам в этом году будет не очень везти. Я рекомендую начать новый год семьями, а лучше чтобы было несколько семей. С самого начала мы с вами заложим уже правильную мысль. Кстати, насчет мысли – это тоже очень важно. Ученые открыли, что крысы обладают абстрактным мышлением, поэтому очень важно намоделировать себе чего-то такого хорошего и важно в этом году не сомневаться. Когда начинается Год Крысы? Ирина Махнач:

Он начинается 25 января, у нас есть еще время с вами настроиться. Настоящий астрологический год начинается с 21 марта, с точки зрения равноденствия. Для каких знаков Зодиака год будет успешным, а для каких не очень? Ирина Махнач:

Сразу хочу сказать, когда мы с вами так и ждем: мне повезет или мне не повезет. Нет такого, что кому-то не повезет, потому что каждый год у нас открывает новые возможности, почему мы настраиваемся на лучшее – для того, чтобы у всех у нас получилось. Близнецам особенно важно в этом году меньше болтать и как-то больше сосредоточиться. Нужно всегда действовать взвешенно, из-за вот этой распыленности они могут упустить свой шанс.

У Стрельцов очень особенное время, они будут настроены на такую философскую ноту. Им предстоит путешествие и они очень много смогут реализовать. У Стрельцов, скажем так, не самая лучшая сторона тогда, когда они очень активные, им лучше настроиться на поток. Если они будут чувствовать, что что-то не идет, лучше остановиться, а так они могут много чего достичь. У Скорпионов ожидается неплохой карьерный рост в этом году. У Овнов – год очень такой сложноватый, их будут испытывать на стойкость и на сдержанность, поэтому им нужно несколько раз все продумать. В этом году как никогда лучше: 7 раз отмерь и один раз отрежь. Год начинается с того, что у нас Солнце стоит за ходящим узлом, а это очень серьезное время для того, чтобы не выскакивать, переосмысливать прошлое, потому что мы сейчас, в этом году стоим на пороге перемен. Никогда такого не было. Это, правда, будет только в конце года. Юпитер с Сатурном – это две календарные планеты, которые соединяются вместе на 20 лет. В мире все будет меняться, тем более у нас эпоха Водолея – это все будет происходить в первом градусе. Такого в истории человечества еще не было. Будет ли высокосный год? Ирина Махнач:

Да. Он связан с нашим неидеальным календарем – это очень сложное время, но это больше для коллективного бессознательного. Но нечего бояться, если у нас будут цели, если у нас будет продуманное решение. Помимо того, что у нас высокосный год, меня еще смущает, что это год шести затмений – это очень много затмений, обычно у нас три затмения. Это говорит о том, что мы должно серьезно и очень сложно работать и быть особенно аккуратными, не принимать никаких необдуманных решений. Во всем остальном все зависит от нас.

Как правильно встретить Новый год, чтобы он был счастливым? Ирина Махнач:

Я обязательно буду в кругу своей семьи с хорошими мыслями, с хорошим настроением и с хорошими угощениями. Мы всегда смотрим, что же нам поставить на стол. И сразу первый вопрос: что кушает крыса? Она всеядная, она даже может стальной провод перегрызть. Поэтому, благодаря этому, можно ставить на стол то, что есть, не забывая о семечках, крупах, орехах и сыре.