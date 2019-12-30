«Семь раз отмерь и один раз отрежь». Всё о гороскопе на 2020 год в одном материале
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – астролог – Ирина Махнач.
Год Свиньи уходит, на смену приходит Год Крысы. Крысы умные, коварные.
Ирина Махнач, астролог:
Эти животные такие двойственные. С одной стороны, вроде бы, и все нормально, а с другой стороны, ждать чего угодно можно. Чтобы не был этот год двойственным, надо обязательно поставить перед собой цель.
Не будем забывать: наступает, действительно, новое время, потому что в этом цикле 12 животных, Крыса открывает первый 12-летний календарь, в соответствии с этим понимаем, что надо всегда настраиваться на что-то новое. На начало нашего года все скопления планет в Козероге – это серьезные люди, которые обязательно должны ставить перед собой цели и очень взвешенные.
Не стоит забывать, что крысы живут колониями и семьями, поэтому одиночкам в этом году будет не очень везти. Я рекомендую начать новый год семьями, а лучше чтобы было несколько семей. С самого начала мы с вами заложим уже правильную мысль. Кстати, насчет мысли – это тоже очень важно. Ученые открыли, что крысы обладают абстрактным мышлением, поэтому очень важно намоделировать себе чего-то такого хорошего и важно в этом году не сомневаться.
Когда начинается Год Крысы?
Ирина Махнач:
Он начинается 25 января, у нас есть еще время с вами настроиться. Настоящий астрологический год начинается с 21 марта, с точки зрения равноденствия.
Для каких знаков Зодиака год будет успешным, а для каких не очень?
Ирина Махнач:
Сразу хочу сказать, когда мы с вами так и ждем: мне повезет или мне не повезет. Нет такого, что кому-то не повезет, потому что каждый год у нас открывает новые возможности, почему мы настраиваемся на лучшее – для того, чтобы у всех у нас получилось.
Близнецам особенно важно в этом году меньше болтать и как-то больше сосредоточиться. Нужно всегда действовать взвешенно, из-за вот этой распыленности они могут упустить свой шанс.
У Стрельцов очень особенное время, они будут настроены на такую философскую ноту. Им предстоит путешествие и они очень много смогут реализовать. У Стрельцов, скажем так, не самая лучшая сторона тогда, когда они очень активные, им лучше настроиться на поток. Если они будут чувствовать, что что-то не идет, лучше остановиться, а так они могут много чего достичь.
У Скорпионов ожидается неплохой карьерный рост в этом году.
У Овнов – год очень такой сложноватый, их будут испытывать на стойкость и на сдержанность, поэтому им нужно несколько раз все продумать.
В этом году как никогда лучше: 7 раз отмерь и один раз отрежь.
Год начинается с того, что у нас Солнце стоит за ходящим узлом, а это очень серьезное время для того, чтобы не выскакивать, переосмысливать прошлое, потому что мы сейчас, в этом году стоим на пороге перемен. Никогда такого не было. Это, правда, будет только в конце года. Юпитер с Сатурном – это две календарные планеты, которые соединяются вместе на 20 лет. В мире все будет меняться, тем более у нас эпоха Водолея – это все будет происходить в первом градусе. Такого в истории человечества еще не было.
Будет ли высокосный год?
Ирина Махнач:
Да. Он связан с нашим неидеальным календарем – это очень сложное время, но это больше для коллективного бессознательного. Но нечего бояться, если у нас будут цели, если у нас будет продуманное решение. Помимо того, что у нас высокосный год, меня еще смущает, что это год шести затмений – это очень много затмений, обычно у нас три затмения. Это говорит о том, что мы должно серьезно и очень сложно работать и быть особенно аккуратными, не принимать никаких необдуманных решений. Во всем остальном все зависит от нас.
Как правильно встретить Новый год, чтобы он был счастливым?
Ирина Махнач:
Я обязательно буду в кругу своей семьи с хорошими мыслями, с хорошим настроением и с хорошими угощениями. Мы всегда смотрим, что же нам поставить на стол. И сразу первый вопрос: что кушает крыса? Она всеядная, она даже может стальной провод перегрызть. Поэтому, благодаря этому, можно ставить на стол то, что есть, не забывая о семечках, крупах, орехах и сыре.
В чем одеться? Это белые цвета, это что-нибудь такое стальное, золотистое и фиолетовое. Постарайтесь исключить голубые тона и очень яркие красные.
Конечно, мы от каждого Нового года ждем чего-то нового и я хотела бы еще раз напомнить, что каждый год дает возможность нам что-то проявить, что-то изменить, под лежачий камушек вода не течет. Я очень хочу, чтобы мы с вами настроились на хорошие мысли, на хорошие слова, на благие дела и тогда все у нас получится! Счастья вам, семье и дому и пускай все будет у всех хорошо! Удачи всем в Новом году!