Что было 3 ноября: Всемирный день мужчин и другие памятные даты

А давайте займёмся историей! Мы выбираем интересные, хотя и известные вам, людям образованным, факты и памятные даты, и оцениваем их с позиций сегодняшнего дня. Не забываем и о народных приметах.

Начнем с приметы дня: «Если вам на улице вдруг приспичит «по нужде», не бегите в кустики – можно не на шутку заболеть». У нас в Минске общественных унитазов небогато, иногда приходится терпеть. А тем временем население растет, туризм развивается…

Лайка в космосе

В этот день 1957 года в СССР в космос запустили собачку по имени Лайка. Бедное животное продержалось на орбите несколько часов и скончалось в муках от страха и перегрева. Люди, готовившие полет, знали, что она не вернется. В то время еще не научились сажать космические аппараты. Лайка, видать, тоже чувствовала свой конец, но безоговорочно принесла себя в жертву советской науке. Полет подтвердил, что живой организм может жить в невесомости. Тогда английское общество защиты животных обвинило СССР в жестоком обращении с животными и направило Никите Хрущеву протест. Несмотря на возмущение Запада, спустя три года на небеса полетели Белка и Стрелка. Эти собачки, слава Богу, удачно приземлились. Они жили долго и счастливо при НИИ космической медицины, даже рожали щенков, пока не умерли. После смерти из них сделали чучела, которые сейчас находятся в музее космонавтики в Москве. Животных на погибель в космос уже не отправляют, но все равно люди обращаются с ними по-скотски: убивают, калечат, выгоняют из дома. Так мы любим своих четвероногих друзей.

День сэндвича

Странные люди эти американцы. Мало им Дня независимости, Хэллоуина и Рождества, так они еще и Национальный день сэндвича празднуют. Он как раз 3 ноября. Ежегодно в этот осенний день они отдают дань уважения двум ломтикам батона, между которыми лежит всякая всячина: сыр, мясо, зелень, рыба, сладкий джем... Можно предположить, что американцы когда-то голодали, а бутерброд спас кому-то жизнь. Нет, все было не так. Оказывается, в 18 веке жил английский граф Монтегю, он же 4-й граф Сэндвич – Первый лорд Адмиралтейства и дипломат. Вельможа был заядлый картежник. Чтобы не отвлекаться от игры на перекусы, он просил слуг приносить ему обычные бутерброды. Естественно, его пальцы становились жирными и пятна появлялись на картах. Соперникам это не нравилось. Тогда граф попросил еще и сверху накрывать бутерброды хлебом. Вот вам и патент на изобретение. Такой фаст-фуд «по-сэндвичски» распространился по всему миру. Теперь чего только в него не кладут! Конечно, когда голоден, готов съесть всё. А так лучше кушать мало и качественно, чем по примеру американцев – много и дешево. Фигура – дело наживное.

Основатель «Adidas»

Все мы знаем кроссовки «Adidas», но не всегда у нас есть время поинтересоваться, что же это за название такое и откуда оно взялось. Рассказываю. 3 ноября 1900 года на свет появился немецкий мальчик Адольф Дасслер. В 1924 году он со старшим братом Рудольфом открыли обувную фирму. Дело у них пошло. А в 1936 году на Олимпиаде в Берлине в их обуви выступил американский бегун Джесси Оуэнс, который взял 4 «золота» и установил 5 олимпийских рекордов. Это был триумф не только самого спортсмена, но и, конечно, тапочек, в которых он бегал по стадиону.

А тут война. А после войны братья разошлись. Адольф создал фирму «Adidas» (по начальным буквам имени и фамилии), Рудольф – тоже известную компанию «Puma». Адольф сам до старости занимался спортом, конструировал обувь. Это он лично придумал футбольные бутсы со сменными шипами. На его родине в Баварии ему установлен бронзовый памятник. Вот так простые сапожники становятся всемирно известными и богатыми людьми. Головой надо думать и руками шевелить.

Всемирный день мужчин

Незаметно подкрался Всемирный день мужчин. Что, не знали? Я тоже впервые слышу, что 3 ноября вот уже 18 лет подряд планета салютует так называемой сильной половине человечества. Придумал это Михаил Горбачев – единственный в истории СССР президент. Его поддержали несколько международных организаций. Отмечают праздник в ряде стран, но официально он так и не утвержден. Первые годы даже премии вручали за настоящие мужские поступки, но в 2006 году перестали. Горбачев был мастер всяких идей: выборы директоров, уничтожение виноградников, безалкогольные свадьбы. Но народ его так и не понял. Помню, когда был сухой закон, подкрашивали водку и пили из чайников, чтобы никто не догадался. Наши люди из любого положения найдут выход.

Эта его идея с мужским днем тоже не совсем понятна. Ну, есть же у нас 23 февраля, когда поздравляют мужчин – защитников Отечества. А 3 ноября – разве что лишний повод поднять рюмку за здоровье и надежное мужское плечо. Впрочем, Горбачев в чем-то прав: настоящие мужики, без всяких там муси-пуси, рождаются и окружают нас все реже. Особь надо беречь.

Бурда моден

Дул ветер перемен. Сам помню: в магазинах – шаром покати. Все по блату или по предварительной записи: финские сапоги, стенка «Ипуть», палка колбасы, туалетная бумага… И тут на измученных товарным и продовольственным голодом советских женщин к 8 марта 1987 года свалилось счастье – журнал на русском языке «Бурда моден». Не надо гоняться за модными дорогими платьями, свитерами, блузками! Имей журнал, швейную машинку и отшивай, если умеешь, для себя и на продажу. Именно такая идея появилась у немки Анны Бурда, которая сама была небогатой. После разорившей Европу войны женщины все равно мечтали о красивых нарядах. Анна придумала выпускать журнал, где для шитья все было просто и доступно. Задумано – сделано. Уже через 15 лет «Бурда моден» имел миллионный тираж, а потом пошел распространяться по всему миру. Сейчас он издается на 20 языках более чем в 100 странах. А 3 ноября – день, когда Анны не стало. Это было 13 лет назад. Если ты умеешь шить, это вовсе не означает, что ты не сможешь стать успешным издателем. Не надо бояться перемен.

Ваш В.Д.