Рыбак умер от укуса морской змеи. Предыдущий такой случай произошёл 85 лет назад

Парня укусила морская змея. Пострадавший спросил у команды, все ли с ним будет хорошо. Это были одни из последних слов парня. Его пытались успокоить и сказать, что все в порядке. Первый помощник судна отметил, что он не знал об опасности этого существа.

По информации Daily Mail, 23-летний парень по имени Гарри работал на траулере по вылову креветок на севере Австралии.

Работники траулера наложили сдавливающий бандаж, но парню не становилось легче. К тому моменту, как его смогли осмотреть медики, Гарри уже потерял сознание и у него были судороги.

Во время следствия по этому делу мать парня сказала, что «потеряла одного из самых важных людей в своей жизни». Она также отметила, что никто с судна не связался с ней, когда сыну стало плохо.

Работники траулера заявили: «Гарри осматривал поднятую сеть и был укушен змеей. Сначала он, казалось, не ощущал побочные эффекты и заверял, что с ним все в порядке. Однако его состояние быстро ухудшилось».