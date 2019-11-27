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Рыбак умер от укуса морской змеи. Предыдущий такой случай произошёл 85 лет назад

27 ноября 2019 09:03
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Британец умер после того, как его укусила морская змея.

По информации Daily Mail, 23-летний парень по имени Гарри работал на траулере по вылову креветок на севере Австралии.  

Парня укусила морская змея. Пострадавший спросил у команды, все ли с ним будет хорошо. Это были одни из последних слов парня. Его пытались успокоить и сказать, что все в порядке. Первый помощник судна отметил, что он не знал об опасности этого существа.  

Рыбак умер от укуса морской змеи. Предыдущий такой случай произошёл 85 лет назад -1

Фото: Getty Images / iStockphoto

Работники траулера наложили сдавливающий бандаж, но парню не становилось легче. К тому моменту, как его смогли осмотреть медики, Гарри уже потерял сознание и у него были судороги.  

Во время следствия по этому делу мать парня сказала, что «потеряла одного из самых важных людей в своей жизни». Она также отметила, что никто с судна не связался с ней, когда сыну стало плохо.  

Работники траулера заявили: «Гарри осматривал поднятую сеть и был укушен змеей. Сначала он, казалось, не ощущал побочные эффекты и заверял, что с ним все в порядке. Однако его состояние быстро ухудшилось».  

Рыбак умер от укуса морской змеи. Предыдущий такой случай произошёл 85 лет назад -4

Фото: Facebook

Погибший парень стал вторым человеком в истории Австралии, умершим от укуса морской змеи. Предыдущий случай был зарегистрирован в 1934 году.   

Австралия – родина весьма редких видов животных. Именно здесь очень ядовитая змея преследовала мужчину, который должен был ее словить (смотрите здесь).  

# Гибель туристов # калейдоскоп

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