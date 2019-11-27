Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные (и даже страшные) вещи

Мама четверых детей по имени Лейла Ливингстон рассказала историю о привидении, которая стала популярной в сети. Пост о случившемся женщина опубликовала на своей странице в Facebook – и он точно заставит вас улыбнуться. Родители собирались на мероприятие – маме нужно было подготовить наряд, сделать прическу и макияж. Поэтому женщина включила детям мультфильм, чтобы у нее появилось свободное время. «Дети тихо сидели на диване. Я пошла наверх, включила камеру и смотрела на планшете на малышей. Они сидели на одном месте и смотрели фильм. Но в какой-то момент я посмотрела на экран и увидела взрослую женщину, которая сидела на диване и смотрела на детей, а они ее будто не замечали».

Фото: Facebook Leila Livingstone

Первая мысль мамы была о том, что это преступница забралась в дом. Лейла призналась, что у нее сердце задрожало от страха. «Я была напугана, потому что никого не должно было быть в доме, я знала, что заперла двери. Мое сердце колотилось. У меня не было времени подумать. Я просто увидела ее и побежала к детям». Но каково было удивление мамы, когда она увидела, что рядом с ребятами никого нет – они просто смотрели телевизор. Лейла сразу же предположила, что увидела призрака. Потому что у них дома уже случались странные вещи – открывались ящики на кухне, терялись игрушки, когда дети спали, продукты с полок падали на пол. Но надо было как-то решать сложившуюся ситуацию. Поэтому женщина снова поднялась наверх, но на записи уже никого не было. Ливингстон сразу позвонила своей маме и хотела показать ей то, что удалось снять. Но затем Лейлу осенило – оказалось, что женщиной на диване была она сама.

Фото: Facebook Leila Livingstone