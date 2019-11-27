Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные (и даже страшные) вещи
Мама четверых детей по имени Лейла Ливингстон рассказала историю о привидении, которая стала популярной в сети.
Пост о случившемся женщина опубликовала на своей странице в Facebook – и он точно заставит вас улыбнуться.
Родители собирались на мероприятие – маме нужно было подготовить наряд, сделать прическу и макияж. Поэтому женщина включила детям мультфильм, чтобы у нее появилось свободное время.
«Дети тихо сидели на диване. Я пошла наверх, включила камеру и смотрела на планшете на малышей. Они сидели на одном месте и смотрели фильм. Но в какой-то момент я посмотрела на экран и увидела взрослую женщину, которая сидела на диване и смотрела на детей, а они ее будто не замечали».
Фото: Facebook Leila Livingstone
Первая мысль мамы была о том, что это преступница забралась в дом. Лейла призналась, что у нее сердце задрожало от страха.
«Я была напугана, потому что никого не должно было быть в доме, я знала, что заперла двери. Мое сердце колотилось. У меня не было времени подумать. Я просто увидела ее и побежала к детям».
Но каково было удивление мамы, когда она увидела, что рядом с ребятами никого нет – они просто смотрели телевизор.
Лейла сразу же предположила, что увидела призрака. Потому что у них дома уже случались странные вещи – открывались ящики на кухне, терялись игрушки, когда дети спали, продукты с полок падали на пол.
Но надо было как-то решать сложившуюся ситуацию. Поэтому женщина снова поднялась наверх, но на записи уже никого не было. Ливингстон сразу позвонила своей маме и хотела показать ей то, что удалось снять. Но затем Лейлу осенило – оказалось, что женщиной на диване была она сама.
Фото: Facebook Leila Livingstone
Планшет просто вместо режима прямой трансляции почему-то включил ролик, который был записан ранее.
«Я была призраком на диване».
Когда мама осознала это, то просто рассмеялась. Она призналась, что вместе с бабушкой детей они так сильно хохотали, что даже расплакались.
Почему же Лейла не узнала сама себя? Оказалось, что изображение исказило ее цвет волос, а одежду она переодела, поэтому сразу и не поняла, что это она на видео.
Пост испуганной мамы стал вирусным, им поделились более 29 тысяч раз.
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