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Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные (и даже страшные) вещи

27 ноября 2019 09:45
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Мама четверых детей по имени Лейла Ливингстон рассказала историю о привидении, которая стала популярной в сети.

Пост о случившемся женщина опубликовала на своей странице в Facebook – и он точно заставит вас улыбнуться.

Родители собирались на мероприятие – маме нужно было подготовить наряд, сделать прическу и макияж. Поэтому женщина включила детям мультфильм, чтобы у нее появилось свободное время.

«Дети тихо сидели на диване. Я пошла наверх, включила камеру и смотрела на планшете на малышей. Они сидели на одном месте и смотрели фильм. Но в какой-то момент я посмотрела на экран и увидела взрослую женщину, которая сидела на диване и смотрела на детей, а они ее будто не замечали».

Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные (и даже страшные) вещи -1

Фото: Facebook Leila Livingstone 

Первая мысль мамы была о том, что это преступница забралась в дом. Лейла призналась, что у нее сердце задрожало от страха.

«Я была напугана, потому что никого не должно было быть в доме, я знала, что заперла двери. Мое сердце колотилось. У меня не было времени подумать. Я просто увидела ее и побежала к детям».

Но каково было удивление мамы, когда она увидела, что рядом с ребятами никого нет – они просто смотрели телевизор.

Лейла сразу же предположила, что увидела призрака. Потому что у них дома уже случались странные вещи – открывались ящики на кухне, терялись игрушки, когда дети спали, продукты с полок падали на пол.

Но надо было как-то решать сложившуюся ситуацию. Поэтому женщина снова поднялась наверх, но на записи уже никого не было. Ливингстон сразу позвонила своей маме и хотела показать ей то, что удалось снять. Но затем Лейлу осенило – оказалось, что женщиной на диване была она сама.

Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные (и даже страшные) вещи -4

Фото: Facebook Leila Livingstone 

Планшет просто вместо режима прямой трансляции почему-то включил ролик, который был записан ранее.

«Я была призраком на диване».

Когда мама осознала это, то просто рассмеялась. Она призналась, что вместе с бабушкой детей они так сильно хохотали, что даже расплакались.  

Почему же Лейла не узнала сама себя? Оказалось, что изображение исказило ее цвет волос, а одежду она переодела, поэтому сразу и не поняла, что это она на видео.  

Пост испуганной мамы стал вирусным, им поделились более 29 тысяч раз.  

Мама запретила детям месяц пользоваться гаджетами в доме. И вот каких успехов она достигла (читать далее).   

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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