Чем занимаются люди во время карантина? 11 фотографий, которые вас удивят

Литовский фотограф делает снимки людей с помощью дрона. Таким образом мужчина развлекает себя и других во время карантина из-за коронавируса.

Как сообщает Bored Panda, сначала Адас Василяускас скучал без работы, ведь из-за карантина он не мог заниматься своей профессиональной деятельностью. Через некоторое время у Адаса возникла гениальная идея – можно фотографировать с дрона, так и без дела скучать не придётся, и карантин нарушен не будет.

Первыми в проекте Василяускаса приняли участие его друзья. Позже и незнакомые люди стали писать фотографу – они просили отправить дрон к ним.

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