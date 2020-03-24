Чем занимаются люди во время карантина? 11 фотографий, которые вас удивят
Литовский фотограф делает снимки людей с помощью дрона. Таким образом мужчина развлекает себя и других во время карантина из-за коронавируса.
Как сообщает Bored Panda, сначала Адас Василяускас скучал без работы, ведь из-за карантина он не мог заниматься своей профессиональной деятельностью. Через некоторое время у Адаса возникла гениальная идея – можно фотографировать с дрона, так и без дела скучать не придётся, и карантин нарушен не будет.
Первыми в проекте Василяускаса приняли участие его друзья. Позже и незнакомые люди стали писать фотографу – они просили отправить дрон к ним.
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Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas
Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas
Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas
Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas
Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas
Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas
Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas
Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas
Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas
Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas
Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas
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