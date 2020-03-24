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Чем занимаются люди во время карантина? 11 фотографий, которые вас удивят

24 марта 2020 12:27
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Литовский фотограф делает снимки людей с помощью дрона. Таким образом мужчина развлекает себя и других во время карантина из-за коронавируса. 

Как сообщает Bored Panda, сначала Адас Василяускас скучал без работы, ведь из-за карантина он не мог заниматься своей профессиональной деятельностью. Через некоторое время у Адаса возникла гениальная идея – можно фотографировать с дрона, так и без дела скучать не придётся, и карантин нарушен не будет. 

Первыми в проекте Василяускаса приняли участие его друзья. Позже и незнакомые люди стали писать фотографу – они просили отправить дрон к ним. 

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Чем занимаются люди во время карантина? 11 фотографий, которые вас удивят -1

Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas 

Чем занимаются люди во время карантина? 11 фотографий, которые вас удивят -3

Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas 

Чем занимаются люди во время карантина? 11 фотографий, которые вас удивят -5

Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas 

Чем занимаются люди во время карантина? 11 фотографий, которые вас удивят -7

Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas 

Чем занимаются люди во время карантина? 11 фотографий, которые вас удивят -9

Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas 

Чем занимаются люди во время карантина? 11 фотографий, которые вас удивят -11

Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas 

Чем занимаются люди во время карантина? 11 фотографий, которые вас удивят -13

Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas 

Чем занимаются люди во время карантина? 11 фотографий, которые вас удивят -15

Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas 

Чем занимаются люди во время карантина? 11 фотографий, которые вас удивят -17

Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas 

Чем занимаются люди во время карантина? 11 фотографий, которые вас удивят -19

Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas 

Чем занимаются люди во время карантина? 11 фотографий, которые вас удивят -21

Фото: facebook.com/mane.fotografavo.adas 

Ранее мы рассказывали о ещё одном способе скрасить досуг.  

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# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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