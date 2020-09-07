«Большие можно порезать пластинами и сушить, а маленькие целиком». Как заготовить грибы на зиму

Валентина Михайловна – грибник со стажем. В родном лесу Осиповичского района лучшие места для тихой охоты знает как свои пять пальцев. Уже много лет женщина собирает и продает грибы. Валентина Никитина, продавец:

Они только вот пошли недавно. И уже даже зеленки осенние появляются, маслята массово пошли, подберезовики, подосиновики начинаются и беленькие.

Это значит, что осенний грибной сезон открыт. Прилавки с каждым днем богаче. Больше всего лисичек. В рыночных грибах можно быть уверенным на все сто. Перед тем, как попасть в руки покупателю, дары природы проходят обязательное исследование на радиацию. Товары, превышающие допустимые нормы, конфискуют.

Светлана Шитик, ветеринарный врач лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы №4:

Проба грибов поступает к нам в лабораторию, она очищается от веточек, листиков, измельчается, помещается в сосуд. Далее ставится в радиологический прибор, там выдерживается определенное время, но это должно быть не менее 600 секунд, затем записывается результат. Это 370 для грибов. Если это выше, то идет превышение.

Безопасность превыше всего. Обязательно осмотрите и пощупайте лесные дары перед покупкой – убедитесь в их свежести. Молодые трубчатые грибы и лисички обладают характерной плотностью, крепостью и легкой хрусткостью.

Светлана Шитик:

Если люди покупают лесную продукцию на рынках, то они в праве потребовать у продавцов талон ветеринарно-санитарной экспертизы.

Я советую не покупать лесную продукцию возле рынков, метро и на улицах, так как она не проходит никакого контроля. Люди, которые просто собирают грибы, могут в частном порядке прийти в лабораторию и для своей безопасности исследовать у нас свою продукцию.

Если грибы отвечают всем нормам – можно приступать к заготовке. Лесной продукт – скоропортящийся, поэтому требует быстрой обработки. Для сохранения впрок идеально подойдет сушка. Этот способ поможет увеличить срок хранения ароматных припасов в несколько раз.

Валентина Никитина:

Большие можно порезать пластинами и сушить, а маленькие целиком. При сушке грибы мыть нельзя, только тряпочкой хорошо почистить. Солить надо грузди, есть подгруздок – это коричневый, а груздь – черный. Их три дня надо вымачивать и водичку постоянно сливать, чтобы горечь ушла. А потом ряд положили – посолили, ряд положили – посолили и под гнет. И вот они сорок дней солятся, потом только через 40 дней можно кушать.