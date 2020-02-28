Чего ждать в марте? Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака

Приход марта ознаменует начало весны. Пожалуй, эта пора года больше других наполнена ожиданиями и предвкушением. Кажется, вот-вот всё изменится к лучшему, дни станут дольше и теплее, приближается отпуск, да и благодаря солнечным дням в организме будет вырабатываться больше витамина D, что тоже способствует улучшению настроения.

Хотя, несомненно, счастливые и грустные дни будут у всех людей, мы решили обратиться к гороскопу, чтобы выяснить, у кого в марте ожидается светлая полоса, а кому лучше проявить осторожность.

Овны.

Поскольку часть представителей первого знака Зодиака рождается именно в марте, можно с уверенностью говорить, что в этом месяце звёзды на стороне Овнов. Сначала они могут подумать, что у них нет сил, но как только представители данного знака Зодиака примутся воплощать свои планы, будь то совершение подвигов на работе или рыбалка, силы сразу вырвутся наружу, как минералка, если потрясти бутылку и открутить крышку. На личном фронте всё будет гладко, звёзды не обещают свободным Овнам головокружительных знакомств, но семейные или состоящие в отношениях представители первого знака Зодиака смогут приятно провести время вместе со вторыми половинками.

Тельцы.

У представителей второго знака Зодиака март тоже обещает быть счастливым. Удача будет на стороне Тельцов, здоровье не подкачает, на любовном фронте тоже всё отлично. Хотя звёзды рекомендуют поэкспериментировать с имиджем. Есть только одна маленькая проблемка – могут заявиться дальние родственники. Если Тельцы с ними в хороших отношениях, то это и не проблема вовсе.

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Близнецы.

Первая треть марта выдастся у представителей третьего знака Зодиака напряжённой, но затем нагрузка пойдёт на спад, и можно будет даже позволить себе небольшой отдых. Гороскоп советует Близнецам больше времени уделить друзьям и близким, а также не забывать про вторую половинку, поскольку есть риск ссоры с партнёром. В целом месяц для Близнецов довольно благоприятный, хотя и не настолько, как у предыдущих двух знаков Зодиака.

Раки.

У представителей четвёртого знака Зодиака ожидается ещё больший завал работы, чем у Близнецов. Впрочем, если Раки не оставляли за собой «хвосты» с прошлых месяцев, то с навалившимися делами получится справиться безболезненно. Когда всё наладится, представители данного знака Зодиака могут захотеть лучше разобраться в себе. Звёзды советуют взять небольшой отпуск и подышать свежим горным воздухом или попробовать какую-нибудь восточную успокаивающую практику. Так и тело оздоровится, и мысли в порядок придут.

Львы.

Представители пятого знака Зодиака в марте могут возгордиться. Поскольку Львам представится случай проявить себя на работе и поднять свой и без того высокий авторитет, они могут начать думать, что намного лучше других. А это приведёт к конфликту. Так что звёзды советуют представителям данного знака Зодиака не забывать о вежливости и скромности. Свободные Львы встретят потенциальных вторых половинок, а у состоящих в отношениях Львов есть риск небольшой интрижки, которая может разрушить стабильные отношения с партнёром.

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Девы.

Начало марта у представителей шестого знака Зодиака ожидается насыщенное. Гороскоп предсказывает массу встреч, как деловых, так и личного характера. Семейным Девам потребуется уделить внимание детям, которые уже соскучились по вечно занятому родителю. В марте у представителей данного знака Зодиака есть риск потратить слишком много денег. Возможно, это связано с желанием завалить детей подарками вместо того, чтобы поиграть с ними. В целом никаких потрясений в марте у Дев не ожидается.

Весы.

В прошлом году в марте удача благоволила представителям седьмого знака Зодиака, в этом году – увы. В этом месяце Весам стоит быть готовыми к тому, что всё будет раздражать. И семья, и друзья, и коллеги на работе, и даже кубик Рубика, который откажется собираться. Звёзды рекомендуют представителям данного знака Зодиака быть особенно осторожными, поскольку уровень удачи снижен. Не оплатили проезд? Готовьтесь встретить контролёров. Не убедились, что шланг стиральной машины, который точно-точно лежал в ванне, находится на своём месте, – ванная будет затоплена. В общем, Весам потребуется запастись терпением и помнить, что пусть мелкие неурядицы и случаются, серьёзных проблем у них нет.

Скорпионы.

У представителей восьмого знака Зодиака март пройдёт благополучно. Благодаря своей деловой хватке Скорпионы без проблем разберутся со всеми рабочими задачами, с финансами всё будет в порядке, здоровье не подведёт. В плане отношений месяц будет бурным. Представители данного знака Зодиака то ни на минуту не захотят оставаться без своего партнёра, то возжелают вяло махнуть рукой и попросить встретиться через месяц.

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Стрельцы.

В марте звёзды покровительствуют представителям девятого знака Зодиака в бумажных делах. Стрельцы могут заняться оформлением разных документов, написанием диплома или курсовой, а также научиться ловко делать оригами. Гороскоп советует представителям данного знака Зодиака не говорить лишнего: следует быть вежливыми с людьми и держать чужие секреты в тайне. В плане отношений никаких изменений не ожидается.

Козероги.

Представители десятого знака Зодиака в марте будут нужны всем. Семье понадобится внимание Козерогов, друзьям – помощь, коллеги попросят подменить на работе, дальние родственники захотят пожить дома у данного знака Зодиака. Звёзды рекомендуют прислушаться к себе. Хочется помочь – помогите, не хочется – сами пускай справляются. В остальном месяц обещает быть благоприятным.

Водолеи.

Начало месяца у представителей одиннадцатого знака Зодиака будет спокойным и умиротворяющим, как атмосфера в Дзен-саду. Водолеи сами смогут выбрать, в каком направлении двигаться. Если представители данного знака Зодиака захотят погрузиться в работу, то смело могут ожидать удачных проектов и премию. Если свободные Водолеи займутся поиском второй половинки, то найдут таковую. В общем, все дороги открыты перед представителями одиннадцатого знака Зодиака, осталось только выбрать.

Рыбы.

Вселенная и удача будут на стороне представителей двенадцатого знака Зодиака. Ведь это месяц, когда рождаются Рыбы. Уже в начале марта они почувствуют прилив сил, которые можно тратить на всё и сразу. Хотя звёзды не рекомендуют слишком уж искрить энергией, иначе набегут энергетические вампиры. Лучше выбрать несколько целей и широкими шагами двигаться к ним. Семейных Рыб ожидают соблазны, но следует помнить, что дальше флирта заходить не следует, если представители данного знака Зодиака заинтересованы в том, чтобы семья сохранилась.