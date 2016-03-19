«Аккомпанировать на свадьбе будет Дробыш»: роман Самбурской с представителем Беларуси на «Евровидении» – пиар-ход?

Новости Беларуси. Настасья Самбурская – активный пользователь социальных сетей. Так, в своем профиле около месяца назад актриса опубликовала фото с Александром Ивановым, который представит Беларусь на конкурсе «Евровидение» в этом году.



В подписи к фото девушка пояснила, что это ее молодой человек. Пользователи социальной сети оставили комментарии с наилучшими пожеланиями, но были и те, кто выбор актрисы не одобрил и предположил, что отношения актрисы и музыканта – пиар. 18 марта в сети появился видеоролик, где вместе с парой в кадре находится Виктор Дробыш и играет вальс Мендельсона.

«Аккомпанировать на свадьбе будет Дробыш», – прокомментировала актриса.

Недавний выпуск комедийного шоу стал очередным поводом для обсуждения отношений Самбурской и Иванова. Пара отказалась целоваться на глазах у публики, из-за чего снова появились мнения о том, что их отношения имееют скорее деловой, а не романтический характер.

Актриса не оставила подобные домыслы без внимания и опубликовала в социальной сети фото с Александром, где высказала свое мнение по поводу происходящего.



Настасья Самбурская (запись на странице в Instagram):

Лежим с Санечкой смеемся над вашими комментариями и со слезами на глазах блокируем. Как оказалось, Саша гей, которого из страны депортировали за ориентацию, и он тут теперь за счет моих подписчиков, по выдуманному коварному продюсерскому плану собирается конкурс иностранный выиграть.