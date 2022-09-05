Страдала от ожирения, но стала бодибилдершей. История женщины, которая похудела на 114 килограммов

Некоторые хотят похудеть, чтобы больше нравиться себе в зеркале. Но у Ди Ходжсон всё по-другому. Женщина решила сбросить лишний вес ради здоровья. И у неё всё получилось – минус 114 килограммов.

Как рассказало издание The Mirror, Ходжсон страдала ожирением. Её вес составлял около 182 килограммов. Женщина не могла самостоятельно передвигаться, если под рукой не было специальных ходунков. Около 20 различных лекарств – норма для Ходжсон. Ведь это помогало бороться с заболеваниями, связанными с ожирением.