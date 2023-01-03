3 января – Праздник сонного дня. Что ещё отмечают в этот день?

День бенгальских искр и гирляндных огней

3 января – День бенгальских искр и огней гирлянд. Традиция отмечать важные события с помощью ярких языков пламени и искр возникла в Бенгалии. Считается, что в этом регионе (в настоящее время он входит в состав Индии, а частично в Бангладеш) с V века огонь использовали жрецы для совершения ритуалов. Впоследствии европейские купцы, путешествуя по торговому пути из Индии, заимствовали эту новинку, которая прижилась в Европе. Пожалуй, европейцы в еще большей степени оценили красоту и мощь бенгальских огней, чем сами жители Азии. А все потому, что жители Европы весьма любили маскарады, карнавалы и прочие массовые увеселения. Сегодня почти у каждого в доме светятся елочные гирлянды и найдется оставшаяся после встречи Нового года коробочка бенгальских огней. 3 января – хороший повод вновь собраться возле сверкающей елки и зажечь бенгальскую свечу.

3 января считается Днем рождения соломинки для коктейлей. Согласно легенде, первую искусственную соломинку для коктейля изобрел американский предприниматель Марвин Стоун из бумаги для почтовых марок. Причем он взял за основу такой диаметр, чтобы во время питья нельзя было «втянуть» косточку от лимона. И запатентовал ее в 1888 году. Сегодня соломинки хоть и стали довольно обыденным предметом в нашей жизни, но и их не обошли своим вниманием дизайнеры. Они имеют разный размер, форму, цвет, украшения. Причем используются трубочки не только для питья различных напитков. Еще их очень любят применять творческие люди для создания различных украшений, поделок и композиций.

Празднование Нового года отнимает много сил и энергии. Кроме традиционного переедания за щедро накрытым столом, у многих людей наблюдается недосып. В течение нескольких дней мы принимаем участие в бесконечном марафоне – подготовка к празднику, походы в гости к друзьям и родственникам, запуск салютов. Эти и другие важные дела совсем не оставляют времени на отдых. Не спешите подавлять зевоту и бороться с чарами Морфея в первые дни нового года. 3 января отмечается Праздник сонного дня, который призван помочь организму наверстать упущенное.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!