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Что-то пошло не по плану. Показываем семь татуировок, которые мало кто захотел бы сделать себе

18 февраля 2021 10:33
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Обычно в подростковом возрасте многие люди начинают задумываться о татуировках. Это простой и приятный способ самовыражения. Однако часто появляется проблема: какую же татуировку выбрать? Есть те, кто определяется быстро, а некоторые могут потратить много лет, чтобы найти идеальный рисунок.

Когда же с татуировкой дело решено, наступает не менее ответственный момент – выбор мастера. Ведь от его рук зависит то, насколько удачной получится татуировка. Вот семь людей, которые, похоже, ошиблись с этим выбором.

Что-то пошло не по плану. Показываем семь татуировок, которые мало кто захотел бы сделать себе -1

Фото: reddit.com/user/bentki

Что-то пошло не по плану. Показываем семь татуировок, которые мало кто захотел бы сделать себе -3

Фото: reddit.com/user/cheapconversations

Что-то пошло не по плану. Показываем семь татуировок, которые мало кто захотел бы сделать себе -5

Фото: reddit.com/user/unicorn_for_lunch

Что-то пошло не по плану. Показываем семь татуировок, которые мало кто захотел бы сделать себе -7

Фото: reddit.com/user/One-Relative5556

Что-то пошло не по плану. Показываем семь татуировок, которые мало кто захотел бы сделать себе -9

Фото: reddit.com/user/johnnyhumanseeds

Что-то пошло не по плану. Показываем семь татуировок, которые мало кто захотел бы сделать себе -11

Фото: reddit.com/user/ShloopMagoop

Что-то пошло не по плану. Показываем семь татуировок, которые мало кто захотел бы сделать себе -13

Фото: reddit.com/user/momof2redheads

Кстати, выбор стилиста – тоже очень серьёзное дело. Вот несколько примеров, когда людям очень повезло с парикмахерами (здесь подробности).

# Татуировки # калейдоскоп # Фотофакт

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