Что-то пошло не по плану. Показываем семь татуировок, которые мало кто захотел бы сделать себе

Обычно в подростковом возрасте многие люди начинают задумываться о татуировках. Это простой и приятный способ самовыражения. Однако часто появляется проблема: какую же татуировку выбрать? Есть те, кто определяется быстро, а некоторые могут потратить много лет, чтобы найти идеальный рисунок.

Когда же с татуировкой дело решено, наступает не менее ответственный момент – выбор мастера. Ведь от его рук зависит то, насколько удачной получится татуировка. Вот семь людей, которые, похоже, ошиблись с этим выбором.