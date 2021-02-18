На 83 году ушёл из жизни актёр Андрей Мягков

Новости России. В Москве на 83 году жизни скончался советский актёр Андрей Мягков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МХТ им. Чехова.

Андрей Мягков известен своими ролями в популярных кинокартинах «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман» и других. В основном актёр играл комедийные роли, однако в его активе есть и драматические роли.

Мягков совмещал съёмки в фильмах со службой в МХТ им. Чехова, а также Андрей Васильевич преподавал в Школе-студии МХАТ.

С 1963 года актёр был женат на актрисе Анастасии Вознесенской. Пара рассказывала, что они долгое время посвящали себя только работе, поэтому так и не завели детей. Ещё один интересный факт: Мягков написал три детективных романа, поскольку его супруге «не хватало интересной литературы».

Андрей Васильевич прекратил сниматься в фильмах после 2010 года, поскольку считал, что российские ленты утратили свои особенности и стали очень походить на американские.