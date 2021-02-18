Мужчине приснилось путешествие. Утром парень отправился в путь, который занял 74 дня

Несколько месяцев назад мужчина увидел сон, в котором он совершает путешествие. Проснувшись, парень понял, что хочет сделать сон явью. Как сообщает ABC News, всё началось 29 ноября 2020 года. Житель австралийского города Мельбурн Доминик Мур собрал несколько самых необходимых вещей в рюкзак, закинул его за спину и отправился в путь.

Фото: instagram.com/domenic.moore

«Однажды утром я проснулся и подумал о своём сне, в котором совершил прогулку из Мельбурна в Брисбен. Как только я выбрался из постели, я подумал, что сделаю это», – рассказал Мур. Что интересно, Доминик решил идти без обуви. Это не было какой-то странной идеей, парень просто захотел немного усложнить себе задачу.

Фото: instagram.com/domenic.moore

Всего путешествие заняло 74 дня. 12 из них австралиец спал под крышей, а остальные ночи парень провёл под звёздами, используя вместо кровати спальный мешок. Поскольку весь день проходил в дороге, Мур уставал и легко засыпал, зато и просыпаться он стал рано – около пяти утра. «В основном я шёл два часа, затем делал перерыв на 30 минут, затем вновь шёл два часа, после чего отдыхал уже час», – пояснил Доминик.

Фото: instagram.com/domenic.moore

Австралиец старался следить за тем, чтобы хорошенько питаться. Иногда он ел мясные пироги и хот-доги в забегаловках, но чаще старался практиковать сыроедение, съедая во время приёмов пищи картофель, брокколи, капусту, а также другие овощи и фрукты. Поскольку Мур делился впечатлениями на своей странице в Instagram, он обрёл некоторую известность среди жителей Австралии. Однажды Доминика узнали в кафе, где около 15 человек попросили парня рассказать о своём путешествии, а в обмен оплатили еду Мура. Были и другие приятные случаи. Например, иногда Мура пускали переночевать в дом и угощали ужином.

Фото: instagram.com/domenic.moore

В Брисбене, куда шёл Доминик, живёт его брат. Когда Исаак Мур узнал, что его брат вот-вот закончит своё путешествие, он решил встретить его возле дома, а уже потом отправиться на работу. И хотя братья не виделись год, после долгой дороги Доминик испытывал только два желания: поесть и поспать на матрасе.

Фото: instagram.com/domenic.moore