«Была бы отличной свекровью». Как могли сложиться отношения принцессы Дианы с Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Принцесса Диана всегда мечтала о дочке, но стала мамой двух сыновей.

Люди, которые хорошо знали Диану, рассказывают в беседе с Daily Mail, какие отношения могли бы сложиться у леди Ди с ее невестками – Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Дики Арбитр, бывший пресс-секретарь принца Чарльза и Дианы

По его словам, Диана была бы отличной свекровью. «Я думаю, что Кейт и Диана поладили бы друг с другом. Кейт нашла бы в ней родственную душу, хорошую свекровь, несмотря на то, что для любой матери нет ни одной девушки, достойной ее сына».

Бывший пресс-секретарь уверен, что с Меган Маркл тоже был бы найден общий язык. «У Меган в прошлом была неблагополучные времена. Она была замужем и работала в довольно непостоянном бизнесе. Диана успокоила бы ее и сказала не обращать внимания на СМИ. Я не думаю, что Диана вмешалась бы в проблемы, которые были у Меган с ее отцом. Я думаю, что, если бы Диана была рядом, она могла бы помочь Меган не только в борьбе с негативом в СМИ. Женщине легче разговаривать с женщиной. Меган, вероятно, часто разговаривает со своей матерью, но Диана могла бы стать хорошим другом на этой стороне Атлантики».

Также принцесса Диана могла бы консультировать Меган по гуманитарным вопросам. Она смогла бы помочь невестке в вопросах сотрудничества с благотворительными организациями.