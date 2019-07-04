«Была бы отличной свекровью». Как могли сложиться отношения принцессы Дианы с Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Принцесса Диана всегда мечтала о дочке, но стала мамой двух сыновей.
Люди, которые хорошо знали Диану, рассказывают в беседе с Daily Mail, какие отношения могли бы сложиться у леди Ди с ее невестками – Кейт Миддлтон и Меган Маркл.
Дики Арбитр, бывший пресс-секретарь принца Чарльза и Дианы
По его словам, Диана была бы отличной свекровью. «Я думаю, что Кейт и Диана поладили бы друг с другом. Кейт нашла бы в ней родственную душу, хорошую свекровь, несмотря на то, что для любой матери нет ни одной девушки, достойной ее сына».
Бывший пресс-секретарь уверен, что с Меган Маркл тоже был бы найден общий язык. «У Меган в прошлом была неблагополучные времена. Она была замужем и работала в довольно непостоянном бизнесе. Диана успокоила бы ее и сказала не обращать внимания на СМИ. Я не думаю, что Диана вмешалась бы в проблемы, которые были у Меган с ее отцом. Я думаю, что, если бы Диана была рядом, она могла бы помочь Меган не только в борьбе с негативом в СМИ. Женщине легче разговаривать с женщиной. Меган, вероятно, часто разговаривает со своей матерью, но Диана могла бы стать хорошим другом на этой стороне Атлантики».
Также принцесса Диана могла бы консультировать Меган по гуманитарным вопросам. Она смогла бы помочь невестке в вопросах сотрудничества с благотворительными организациями.
Кен Уорф, бывший телохранитель леди Ди
Уорф считает, что Диане бы пришлась по душе Меган Маркл. «Думаю, что Диана была бы не против, чтобы ее сын женился на разведенной американке смешанного происхождения. Я вижу, как Диана говорит: «Это фантастика, это будущее этой семьи, так и должно быть». Меган – непревзойденная актриса с театральным прошлым, что дает ей огромное преимущество в общении с публикой. Я помню ее первое публичное появление с принцем Гарри в Ноттингеме. Она держалась блестяще в общении со СМИ и была искренней с людьми. Диане бы это понравилось».
Фото: instagram.com/SussexRoyal
Патрик Джефсон, бывший личный секретарь
«Можно предположить, что Диана стала бы очень хорошим наставником и придала бы этому значение, ведь она понимала, что это напрямую повлияет на будущее счастье ее детей и внуков. Как я могу размышлять о девичьем разговоре, который мог быть между ними? Диана заботилась бы о счастье и успехе Уильяма в той роли, которая ему предназначена. Никто не может критиковать Кейт или ее чувство долга, грацию и элегантность, с которыми она приближается к своей очень тяжелой роли».
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Ингрид Сьюард, автор и главный редактор журнала Majesty
«Я уверена, что Диане понравились бы Кейт и Меган, хотя она бы не показала этого. На самом деле Диана была довольно манерной. Хоть она прекрасно относилась к обычным людям, она, возможно, не хотела, чтобы с ее сыном была разведенная женщина. Ей, безусловно, не понравилось бы, что Меган контролирует Гарри, поэтому я думаю, что у них могли быть сложные отношения. Диана хотела бы узнать все детали отношений между Меган Маркл и ее отцом Томасом. Возможно, Гарри не женился бы на Меган, если бы его мать была еще жива. Но принцесса Диана хотела бы, чтобы оба ее сына были счастливы, на ком бы ни женились».
Редкие фото леди Ди и обстоятельства, при которых они были сделаны (смотрите здесь).