Цифровая зависимость: что делать, если ребенок 24 часа в телефоне?

Эксперты считают, что гаджеты должны восприниматься как что-то обыденное, например, как еда, а не как что-то, что занимает огромное место в нашей жизни. Каждый день мы наблюдаем за тем, как быстро дети ориентируются в постоянно меняющейся цифровой среде, эта ситуация заставляет задуматься о зависимости.

Исследователи пришли к выводу, что детям нужно объяснять, зачем нужна вся техника. Это просто вещи, которые могут сделать жизнь более комфортной, но без них тоже можно обойтись, нужно рассказать об умеренности использования, сообщает The New York Times.

Димитри Кристакис, профессор педиатрии в Вашингтонском университете, отметил, что использование детьми устройств непрерывно варьируется от нормального до вызывающего привыкание, поэтому феномен зависимости от гаджетов вполне реален. К такой зависимости предрасположены больше те дети, у которых есть проблемы с психикой.

Но нельзя сравнивать зависимость от технологий с более серьезными видами зависимости. Все-таки эти устройства нужны нам для работы, учебы и связи, поэтому надо научить детей «здоровому использованию».