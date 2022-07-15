Бузова, Бородина и Джиган. Где и как отдыхают российские знаменитости летом?

Лето и в самом разгаре, а это значит, что сезон отпусков набирает обороты. Предлагаем вам посмотреть, где отдыхают известные персоны шоу-бизнеса в теплую пору года.



Фото: instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина для отдыха выбрала Турцию. Оттуда она делится сочными фотографиями в своем личном блоге. Там же Бородина призналась, что курорт выбрала красивый. Звезда отправилась в отпуск с детьми: старшей дочерью Марусей и младшей Теоной.



Фото: instagram.com/annakhilkevich

Актриса Анна Хилькевич также отдала предпочтение курортам Турции. Звезда сериала «Универ» отправилась в путешествие с мужем и детьми. Еще в июне семья Хилькевич проводила время на отдыхе, что можно понять по фото в купальниках, которые Анна размещала на своей странице в социальной сети.



Фото: instagram.com/buzova86

Певица и ведущая Ольга Бузова работает и отдыхает в Южной Африке. Там звезда снимается в проекте, о котором сама молчит, однако поклонники предполагают, что речь идет о новом сезоне телешоу «Звезды в Африке». Тем не менее поющая ведущая успевает поработать и отдохнуть. Бузова часто делится в своем микроблоге невероятными африканскими пейзажами и рассказывает, что ежедневно наблюдает за дикими животными.