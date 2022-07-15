Бузова, Бородина и Джиган. Где и как отдыхают российские знаменитости летом?

Лето и в самом разгаре, а это значит, что сезон отпусков набирает обороты. Предлагаем вам посмотреть, где отдыхают известные персоны шоу-бизнеса в теплую пору года.
Лето и в самом разгаре, а это значит, что сезон отпусков набирает обороты. Предлагаем вам посмотреть, где отдыхают известные персоны шоу-бизнеса в теплую пору года.
Фото: instagram.com/borodylia
Телеведущая Ксения Бородина для отдыха выбрала Турцию. Оттуда она делится сочными фотографиями в своем личном блоге. Там же Бородина призналась, что курорт выбрала красивый. Звезда отправилась в отпуск с детьми: старшей дочерью Марусей и младшей Теоной.
Фото: instagram.com/annakhilkevich
Актриса Анна Хилькевич также отдала предпочтение курортам Турции. Звезда сериала «Универ» отправилась в путешествие с мужем и детьми. Еще в июне семья Хилькевич проводила время на отдыхе, что можно понять по фото в купальниках, которые Анна размещала на своей странице в социальной сети.
Фото: instagram.com/buzova86
Певица и ведущая Ольга Бузова работает и отдыхает в Южной Африке. Там звезда снимается в проекте, о котором сама молчит, однако поклонники предполагают, что речь идет о новом сезоне телешоу «Звезды в Африке». Тем не менее поющая ведущая успевает поработать и отдохнуть. Бузова часто делится в своем микроблоге невероятными африканскими пейзажами и рассказывает, что ежедневно наблюдает за дикими животными.
Фото: vk.com/samoylovaoxxana
А вот рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова отправились в небольшую поездку по России. Пара с четырьмя детьми поехала в Санкт-Петербург на поезде. Для незабываемого путешествия звезды арендовали целый вагон, об этом Самойлова рассказала в своем Instagram. А в Питере пара побывала в Эрмитаже, который открыли рано утром специально для гостей.
Читайте также:
Такое же оригинальное, как у дочери. Певица Нюша рассказала, как назвала сына
Личный комфорт или желание удивить публику? Показываем образы Рианны во время беременности
«Поэтому мы и не сходимся». Почему развелись Моргенштерн и Дилара?