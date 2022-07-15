15 июля – День мармеладных червячков. Что ещё отмечают в эту дату?

15 июля отмечается один из международных дней ООН – Всемирный день навыков молодежи. Рынок труда меняется, и молодым людям нужно постоянно адаптироваться к новым условиям и приобретать востребованные навыки. Поэтому развитие, образование и профессиональная подготовка – главные факторы успеха на рынке труда для самих молодых людей и важный показатель жизнеспособности общества. Молодость – активный период жизни, когда человек строит карьеру, участвует в общественной деятельности, создает семью. Этот день – напоминание о том, что правительства стран должны обеспечивать молодежи поддержку при выборе профессии и начале трудового пути.
В 1240 году в этот день на реке Неве возле поселка Усть-Ижора состоялось Невская битва. Воспользовавшись туманом, русские дружинники неожиданно напали на шведский лагерь и разгромили врага. Князь Александр Ярославич за проявленное в битве полководческое искусство и мужество был прозван Невским. Военно-политическое значение Невской битвы состояло в предотвращении угрозы вражеского нашествия с Севера и в обеспечении безопасности границ России со стороны Швеции.
День рождения маргарина отмечается ежегодно 15 июля. Маргарин – один из самых востребованных пищевых продуктов, который широко используется как заменитель сливочного масла в кондитерской и хлебопекарной промышленности, в кулинарии, домашней выпечке, а также просто употребляется в пищу. В середине 1860-х годов Наполеон III объявил вознаграждение тому, кто сделает хороший заменитель сливочного масла для потребления вооруженными силами и нижними классами населения. Француз Ипполит Меже-Мурье смог эмульгировать низкоплавкую часть говяжьего жира с молоком. Так был изобретен элементарный заменитель сливочного масла. Продукт имел цвет, близкий к жемчужному, а потому изобретатель не стал ломать голову над названием. По-гречески «жемчужина» называется «маргаритарион» и после сокращения получилось «маргарин». Патент на изобретенный маргарин был вручен 15 июля 1869 года в Париже.
Еще один необычный праздник – День мармеладных червячков. В наше время в их составе присутствуют сахар, крахмал, желатин, различные красители и ароматизаторы. Однако ранее эту сладость готовили исключительно из натуральных продуктов. К примеру, во Франции, где в XVIII веке впервые появился жевательный мармелад, его готовили из айвы, яблок и абрикосов. Только благодаря этим фруктам смесь приобретала нужную консистенцию из-за пектина в их составе. Это вещество не только отличный загуститель, но и крайне полезный для здоровья человека компонент. Пектин помогает освобождать организм от токсинов, продуктов распада, лишнего холестерина, тяжелых металлов и других вредных веществ. Однако с запуском массового производства мармелада натуральный пектин стали заменять искусственным, который такими свойствами, к сожалению, не обладает.
Порадуйте себя чем-нибудь вкусным и полезным, и пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!