15 июля – День мармеладных червячков. Что ещё отмечают в эту дату?

Всемирный день навыков молодежи

15 июля отмечается один из международных дней ООН – Всемирный день навыков молодежи. Рынок труда меняется, и молодым людям нужно постоянно адаптироваться к новым условиям и приобретать востребованные навыки. Поэтому развитие, образование и профессиональная подготовка – главные факторы успеха на рынке труда для самих молодых людей и важный показатель жизнеспособности общества. Молодость – активный период жизни, когда человек строит карьеру, участвует в общественной деятельности, создает семью. Этот день – напоминание о том, что правительства стран должны обеспечивать молодежи поддержку при выборе профессии и начале трудового пути.

В 1240 году в этот день на реке Неве возле поселка Усть-Ижора состоялось Невская битва. Воспользовавшись туманом, русские дружинники неожиданно напали на шведский лагерь и разгромили врага. Князь Александр Ярославич за проявленное в битве полководческое искусство и мужество был прозван Невским. Военно-политическое значение Невской битвы состояло в предотвращении угрозы вражеского нашествия с Севера и в обеспечении безопасности границ России со стороны Швеции. День рождения маргарина

День рождения маргарина отмечается ежегодно 15 июля. Маргарин – один из самых востребованных пищевых продуктов, который широко используется как заменитель сливочного масла в кондитерской и хлебопекарной промышленности, в кулинарии, домашней выпечке, а также просто употребляется в пищу. В середине 1860-х годов Наполеон III объявил вознаграждение тому, кто сделает хороший заменитель сливочного масла для потребления вооруженными силами и нижними классами населения. Француз Ипполит Меже-Мурье смог эмульгировать низкоплавкую часть говяжьего жира с молоком. Так был изобретен элементарный заменитель сливочного масла. Продукт имел цвет, близкий к жемчужному, а потому изобретатель не стал ломать голову над названием. По-гречески «жемчужина» называется «маргаритарион» и после сокращения получилось «маргарин». Патент на изобретенный маргарин был вручен 15 июля 1869 года в Париже. День мармеладных червячков