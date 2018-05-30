Британка не ходила на свидания и живёт уже 107-й год

Новости Великобритании. 106-летняя британка считает причиной своего долгожительства полный отказ от мужчин.

По сведениям Daily Mail, Мэдлин Дай никогда не ходила на свидания с парнями, у неё никогда не было молодого человека, а в паб она впервые сходила на своё 90-летие.

По словам Дай, она прожила так долго благодаря отсутствию в жизни стресса, связанного с мужчинами.

Мэдлин родилась в 1912 году в городе Хели, графство Саут-Йоркшир. Женщина жила самостоятельно до 103 лет, пока ей не пришлось нанять сиделку. До этого британка сама занималась готовкой и прибиралась в доме.