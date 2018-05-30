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Британка не ходила на свидания и живёт уже 107-й год

30 мая 2018 10:47
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Новости Великобритании. 106-летняя британка считает причиной своего долгожительства полный отказ от мужчин.  

По сведениям Daily Mail, Мэдлин Дай никогда не ходила на свидания с парнями, у неё никогда не было молодого человека, а в паб она впервые сходила на своё 90-летие.  

По словам Дай, она прожила так долго благодаря отсутствию в жизни стресса, связанного с мужчинами.  

Мэдлин родилась в 1912 году в городе Хели, графство Саут-Йоркшир. Женщина жила самостоятельно до 103 лет, пока ей не пришлось нанять сиделку. До этого британка сама занималась готовкой и прибиралась в доме.  

Британка не ходила на свидания и живёт уже 107-й год-1

Фото: Sheffield Star / SWNS.com  

В 106 лет Дай активно общается, ходит без помощи трости и следит за своим гардеробом.  

80-летняя племянница Мэдлин рассказала, что если её тётю спрашивают об отношениях с мужчинами, то Дай неизменно отвечает: «У меня никогда такого не было, поэтому я дожила до своего возраста».  

Отец Дай Мэдлин умер во время Первой мировой войны. Женщина жила вместе с мамой и сестрой, которая никогда не выходила замуж. Дай всю жизнь работала переплётчиком, увлекается садоводством и вязанием.  

Осенью прошлого года мы рассказывали о бабушке-блогере из Минска. Пенсионерка ведёт активную жизнь и делится советами в Instagram – здесь подробности.  

Своими действиями люди пожилого возраста продолжают доказывать, что с выходом на пенсию жизнь не заканчивается. Весной прошлого года в Новой Зеландии 101-летняя спортсменка пробежала стометровку.  

На финише женщину встречали внуки и правнуки – подробнее здесь.  

# Книга рекордов Гиннесса # калейдоскоп # Мэдлин Дай

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