Британка не ходила на свидания и живёт уже 107-й год

Новости Великобритании. 106-летняя британка считает причиной своего долгожительства полный отказ от мужчин.
По сведениям Daily Mail, Мэдлин Дай никогда не ходила на свидания с парнями, у неё никогда не было молодого человека, а в паб она впервые сходила на своё 90-летие.
По словам Дай, она прожила так долго благодаря отсутствию в жизни стресса, связанного с мужчинами.
Мэдлин родилась в 1912 году в городе Хели, графство Саут-Йоркшир. Женщина жила самостоятельно до 103 лет, пока ей не пришлось нанять сиделку. До этого британка сама занималась готовкой и прибиралась в доме.
Фото: Sheffield Star / SWNS.com
В 106 лет Дай активно общается, ходит без помощи трости и следит за своим гардеробом.
80-летняя племянница Мэдлин рассказала, что если её тётю спрашивают об отношениях с мужчинами, то Дай неизменно отвечает: «У меня никогда такого не было, поэтому я дожила до своего возраста».
Отец Дай Мэдлин умер во время Первой мировой войны. Женщина жила вместе с мамой и сестрой, которая никогда не выходила замуж. Дай всю жизнь работала переплётчиком, увлекается садоводством и вязанием.
Осенью прошлого года мы рассказывали о бабушке-блогере из Минска. Пенсионерка ведёт активную жизнь и делится советами в Instagram – здесь подробности.
Своими действиями люди пожилого возраста продолжают доказывать, что с выходом на пенсию жизнь не заканчивается. Весной прошлого года в Новой Зеландии 101-летняя спортсменка пробежала стометровку.
На финише женщину встречали внуки и правнуки – подробнее здесь.