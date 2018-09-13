11 октября мир проведёт без интернета? Эксперт развенчивает все мифы

Новости России. Андрей Воробьёв, руководитель компании, которая занимается делегированием доменов в интернете, объясняет, откуда взялись слухи об отключении интернета и почему они сильно преувеличены.

Как сообщает портал Forbes.ru, некоторое время назад появилась информация, что 11 октября в работе мирового интернета будут сбои. Предполагается, что это может случиться из-за того, что корпорация по присвоению доменных имён и IP-адресов (ICANN) собирается менять ключи. Какие именно – вариантов много и у всех свои.

Для дальнейшего объяснения предлагается изучить систему интернет-адресации.

Когда человек хочет зайти на сайт, запустить мобильное приложение или отправить письмо по электронной почте, провайдер ищет адрес этого ресурса или приложения. С этой целью он обращается к глобальной базе данных – DNS.

Воробьёв отмечает, что эта база данных похожа на всемирную записную книжку, в которой каждому доменному имени соответствуют IP-адреса серверов, где расположены нужные пользователю сайты. Таким образом, человек отправляет в запросе доменное имя, а в ответ получает IP-адрес, с помощью которого находит нужный ресурс.

Ответ системы DNS имеет электронную подпись, которая мешает перехватить адрес и подменить его, отправив пользователя на сторонний ресурс. Подпись доказывает, что человек зашёл туда, куда собирался. При создании подписи используются два ключа, они играют роль пароля. Именно эти ключи корпорация ICANN вскоре планирует менять.

Отмечается, что смена ключей регулярно производится всеми мировыми организациями, которые управляют доменными зонами. Это одна из стандартных процедур по информационной безопасности. Пользователям регулярно рекомендуется менять свои пароли, чтобы защитить свои личные данные. Аналогичная ситуация и с организациями: ключи меняют, чтобы они не стали доступны третьим лицам.

Далее Андрей приводит пример с нотариусом. Когда нотариус собирается менять печать, об этом сообщается заранее. Также и с ключами электронной подписи.