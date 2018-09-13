11 октября мир проведёт без интернета? Эксперт развенчивает все мифы

Новости России. Андрей Воробьёв, руководитель компании, которая занимается делегированием доменов в интернете, объясняет, откуда взялись слухи об отключении интернета и почему они сильно преувеличены.
Как сообщает портал Forbes.ru, некоторое время назад появилась информация, что 11 октября в работе мирового интернета будут сбои. Предполагается, что это может случиться из-за того, что корпорация по присвоению доменных имён и IP-адресов (ICANN) собирается менять ключи. Какие именно – вариантов много и у всех свои.
Для дальнейшего объяснения предлагается изучить систему интернет-адресации.
Когда человек хочет зайти на сайт, запустить мобильное приложение или отправить письмо по электронной почте, провайдер ищет адрес этого ресурса или приложения. С этой целью он обращается к глобальной базе данных – DNS.
Воробьёв отмечает, что эта база данных похожа на всемирную записную книжку, в которой каждому доменному имени соответствуют IP-адреса серверов, где расположены нужные пользователю сайты. Таким образом, человек отправляет в запросе доменное имя, а в ответ получает IP-адрес, с помощью которого находит нужный ресурс.
Ответ системы DNS имеет электронную подпись, которая мешает перехватить адрес и подменить его, отправив пользователя на сторонний ресурс. Подпись доказывает, что человек зашёл туда, куда собирался. При создании подписи используются два ключа, они играют роль пароля. Именно эти ключи корпорация ICANN вскоре планирует менять.
Отмечается, что смена ключей регулярно производится всеми мировыми организациями, которые управляют доменными зонами. Это одна из стандартных процедур по информационной безопасности. Пользователям регулярно рекомендуется менять свои пароли, чтобы защитить свои личные данные. Аналогичная ситуация и с организациями: ключи меняют, чтобы они не стали доступны третьим лицам.
Далее Андрей приводит пример с нотариусом. Когда нотариус собирается менять печать, об этом сообщается заранее. Также и с ключами электронной подписи.
Процедура смены ключей во многом автоматизирована и проходит сама, человек в ней не участвует. Но некоторые операторы связи, особенно пользующиеся устаревшим программным обеспечением, могли не настроить оборудование на автоматическое получение нового ключа. Из этого следует, что они могут «не узнать» пришедший от DNS ответ и не передать адрес ресурса пользователю. В результате возникнут проблемы с открытием сайта или работой приложения.
Воробьёв подтверждает, что ранее риск сбоев был. Небольшие операторы не всегда выставляли правильные настройки и не всегда вовремя обновляли своё оборудование и программное обеспечение. Впрочем, сейчас таких операторов исключительно мало.
Эксперты дают разные оценки, но наиболее близкое к действительности число – 0,04%. Такое количество пользователей может столкнуться с затруднениями. Но даже если и возникнут какие-либо проблемы, работники плохо подготовившегося оператора должны заметить аномальное количество ошибок.
Уточняется, что на скорость интернета смена ключей не повлияет. Эта процедура стоит «выше» по иерархии и проявляется еще во время запроса.
Завершая объяснение положения дел с ключами, Андрей утверждает, что ICANN и всё техническое сообщество обсуждает проблему ротации ключей уже несколько лет, поэтому о ней, вероятно, знают все, кто хоть как-то связан с настройкой сетевого оборудования.
Воробьёв также развенчивает два популярных мифа.
Миф 1: спланированное действие. Благодаря смене ключей можно будет отключать интернет несогласным странам и территориям. Это ложная информация. Система адресации едина, а правила подписи DNS действуют для всех, где бы пользователи ни находились и какого бы мировоззрения не придерживались.
Миф 2: окно возможностей для злоумышленников. Вероятность того, что кто-то сможет нанести какой-то технический вред при смене ключей, крайне мала. В то же время, пользователей могут обмануть мошенники, поэтому Воробьёв рекомендует не верить недостоверным источникам.
Отмечается, что аналогичная ротация ключей в доменных зонах .RU и .РФ уже давно происходит каждые три месяца. И это не приводило к каким-либо сбоям. Подводя итог, Андрей Воробьёв выразил уверенность в том, что 11 октября ничего не случится.
В начале осени 2018 года стало известно, что 11 октября могут возникнуть проблемы с интернетом.
Причина в смене криптографических ключей – здесь подробнее.