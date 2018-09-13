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У«ВИА Гры» новая солистка. Состав группы теперь выглядит вот так: фотофакт

13 сентября 2018 15:24
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В составе группы «ВИА Гра» снова новые лица. На смену Анастасии Кожевниковой, которая покидает группу, пришла новая солистка – Ульяна Синецкая.

Как сообщает StarHit, девушке – 23 года. Она участвовала в шоу «Голос» и «Новая Фабрика звезд», где ее талант и уверенность на сцене заметил Константин Меладзе.

У«ВИА Гры» новая солистка. Состав группы теперь выглядит вот так: фотофакт-1

Ульяна Синецкая. Фото: instagram.com/sinetskayaulyana

Из старого состава в группе осталась лишь Эрика Герцег. Миша Романова покинула коллектив из-за беременности – ей на смену весной 2018 года пришла Ольга Меганская. Анастасия Кожевникова вышла замуж и теперь начнет сольную карьеру.

Как прошла свадьба Кожевниковой (смотрите здесь).

Девушка трогательно простилась с коллективом, в составе которого пела последние пять лет. Девушка отметила, что эти годы пролетели, как «вспышка» и поблагодарила Меладзе за предоставленный ей шанс и полученный в группе опыт.

У«ВИА Гры» новая солистка. Состав группы теперь выглядит вот так: фотофакт-4

Фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova

У«ВИА Гры» новая солистка. Состав группы теперь выглядит вот так: фотофакт-6

Ольга Меганская. Фото: instagram.com/omeganskaya

Эрика Герцег трогательно написала о своих, уже бывших, коллегах по группе.

Эрика Герцег:
5 лет. Девочки мои, спасибо большое вам за Все! Вы Нереальные!!! Сейчас начинается новый этап для всех... Я вас Люблю, всегда буду сильно скучать... Очень скучать… Удачки вам, я буду вашей главной Фанаткой!!!

У«ВИА Гры» новая солистка. Состав группы теперь выглядит вот так: фотофакт-9

Миша Романова, Эрика Герцег, Анастасия Кожевникова. Фолто: instagram.com/erikaherceg

Мы собрали фото новой солистки группы «ВИА Гра» Ульяны Синецкой. 

У«ВИА Гры» новая солистка. Состав группы теперь выглядит вот так: фотофакт-12

Фото: instagram.com/sinetskayaulyana

У«ВИА Гры» новая солистка. Состав группы теперь выглядит вот так: фотофакт-14

Фото: instagram.com/sinetskayaulyana

У«ВИА Гры» новая солистка. Состав группы теперь выглядит вот так: фотофакт-16

Фото: instagram.com/sinetskayaulyana

# Звезды # калейдоскоп # Анастасия Кожевникова # Ульяна Синецкая # Миша Романова # Эрика Герцег # Ольга Меганская

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