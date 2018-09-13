У«ВИА Гры» новая солистка. Состав группы теперь выглядит вот так: фотофакт
В составе группы «ВИА Гра» снова новые лица. На смену Анастасии Кожевниковой, которая покидает группу, пришла новая солистка – Ульяна Синецкая.
Как сообщает StarHit, девушке – 23 года. Она участвовала в шоу «Голос» и «Новая Фабрика звезд», где ее талант и уверенность на сцене заметил Константин Меладзе.
Ульяна Синецкая. Фото: instagram.com/sinetskayaulyana
Из старого состава в группе осталась лишь Эрика Герцег. Миша Романова покинула коллектив из-за беременности – ей на смену весной 2018 года пришла Ольга Меганская. Анастасия Кожевникова вышла замуж и теперь начнет сольную карьеру.
Как прошла свадьба Кожевниковой (смотрите здесь).
Девушка трогательно простилась с коллективом, в составе которого пела последние пять лет. Девушка отметила, что эти годы пролетели, как «вспышка» и поблагодарила Меладзе за предоставленный ей шанс и полученный в группе опыт.
Фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova
Ольга Меганская. Фото: instagram.com/omeganskaya
Эрика Герцег трогательно написала о своих, уже бывших, коллегах по группе.
Эрика Герцег:
5 лет. Девочки мои, спасибо большое вам за Все! Вы Нереальные!!! Сейчас начинается новый этап для всех... Я вас Люблю, всегда буду сильно скучать... Очень скучать… Удачки вам, я буду вашей главной Фанаткой!!!
Миша Романова, Эрика Герцег, Анастасия Кожевникова. Фолто: instagram.com/erikaherceg
Мы собрали фото новой солистки группы «ВИА Гра» Ульяны Синецкой.
Фото: instagram.com/sinetskayaulyana
Фото: instagram.com/sinetskayaulyana
Фото: instagram.com/sinetskayaulyana