У«ВИА Гры» новая солистка. Состав группы теперь выглядит вот так: фотофакт

Как сообщает StarHit, девушке – 23 года. Она участвовала в шоу «Голос» и «Новая Фабрика звезд», где ее талант и уверенность на сцене заметил Константин Меладзе.

В составе группы «ВИА Гра» снова новые лица. На смену Анастасии Кожевниковой, которая покидает группу, пришла новая солистка – Ульяна Синецкая.

Из старого состава в группе осталась лишь Эрика Герцег. Миша Романова покинула коллектив из-за беременности – ей на смену весной 2018 года пришла Ольга Меганская. Анастасия Кожевникова вышла замуж и теперь начнет сольную карьеру.

Как прошла свадьба Кожевниковой (смотрите здесь).

Девушка трогательно простилась с коллективом, в составе которого пела последние пять лет. Девушка отметила, что эти годы пролетели, как «вспышка» и поблагодарила Меладзе за предоставленный ей шанс и полученный в группе опыт.