Русская Рапунцель, которая не стриглась 13 лет, покорила мир

Новости России. Дарья Губанова из Барнаула стала знаменитой в одночасье. О красавице уже написали The Mirror и Daily Mail. Британские издания называют ее русской Рапунцель.





Дарья Губанова. Источник фото: instagram.com/dashik_gubanova/



26-летняя Дарья задалась целью отрастить волосы в 2003 году. С тех пор девушка не стрижется. Россиянка на своих страницах в социальных сетях регулярно размещает фотографии. Дарья утверждает, что иметь такие длинные волосы не доставляет дискомфорт.



Длину своих волос Даша не измеряла, но с учетом того, что ее рост составляет 172 сантиметра, то длина косы, как предположили поклонники девушки, около 1,6 метра.



Дарья Губанова. Источник фото: instagram.com/dashik_gubanova/



Каждый день она получает десятки сообщений, подписчики в социальных сетях интересуются: что нужно делать, чтобы волосы были такими роскошными. Девушка правил по уходу не скрывает.

Дарья Губанова:

Хочу рассказать о таком продукте, как льняное масло, полезные свойства которого очень важны для здоровья человека. Это масло можно использовать как маску для волос. Небольшое количество подогретого масла массажными движениями нанести на кожу головы. Распределить по всей длине волос. Держать маску в течение часа или двух. После чего волосы тщательно промыть шампунем. В такую маску можно добавить витамины А и Е, оливковое масло, сметану. Также льняное масло можно принимать натощак перед едой с утра (1 столовая ложка). Такая добавка позволит поддерживать организм здоровым – как внутренне, так и внешне: нормализует гормональный баланс и обмен веществ, улучшит состояние кожных покровов, волос и ногтей.



Дарья Губанова. Источник фото: instagram.com/dashik_gubanova/

Дарья – рукодельница, она увлекается валянием и делает декоративные валенки. Работы настолько популярны, что график мастерицы расписан на два месяца вперед.

Красавица замужем, воспитывает дочь. У девочки, кстати, тоже роскошные волосы.







Семья ведет активный образ жизни. Они прыгают с парашютом, катаются на лошадях, много времени проводят в спортзале. Об этом рассказывают многочисленные фотографии.



Напомним, Рапунцель – сказочный персонаж. Его придумали братья Гримм. По сюжету сказки, девушка с длинными локонами по имени Рапунцель была заточена в высокой башне. В 2010 году студия Walt Disney выпустила полнометражный мультфильм «Рапунцель: Запутанная история».