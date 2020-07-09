Рапунцель, Золушка, Ариель. Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в наше время
29-летняя художница Юделмис Сан Эметерио захотела выяснить, как сейчас выглядели бы принцессы Disney. Девушка решила поработать над персонажами мультфильмов и поделилась результатами в популярной соцсети.
Задумка Юдельмис понравилась другим пользователям. Её ролики набирают от нескольких сотен тысяч до 11 миллионов просмотров. А какой вариант больше нравится вам: обычный или современный?
Фото: кадр из мультфильма «Русалочка» и tiktok.com / vanotyarts
Фото: кадр из мультфильма «Красавица и Чудовище» и instagram.com/vanotyarts
Фото: кадр из мультфильма «Тарзан и Джейн» и instagram.com/vanotyarts
Фото: кадр из мультфильма «Аладдин» и instagram.com/vanotyarts
Фото: кадр из мультфильма «Золушка» и instagram.com/vanotyarts
Фото: кадр из мультфильма «Принцесса и лягушка» и instagram.com/vanotyarts
Фото: кадр из мультфильма «Мулан» и instagram.com/vanotyarts
Фото: кадр из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» и instagram.com/vanotyarts
Кстати, недавно мы рассказывали о художнике, который рисует персонажей советских фильмов в японском стиле. Взглянуть на знакомые сцены под непривычным углом можно здесь.