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Рапунцель, Золушка, Ариель. Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в наше время

09 июля 2020 08:32
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29-летняя художница Юделмис Сан Эметерио захотела выяснить, как сейчас выглядели бы принцессы Disney. Девушка решила поработать над персонажами мультфильмов и поделилась результатами в популярной соцсети.

Задумка Юдельмис понравилась другим пользователям. Её ролики набирают от нескольких сотен тысяч до 11 миллионов просмотров. А какой вариант больше нравится вам: обычный или современный?

Рапунцель, Золушка, Ариель. Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в наше время -1

Фото: кадр из мультфильма «Русалочка» и tiktok.com / vanotyarts

Рапунцель, Золушка, Ариель. Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в наше время -3

Фото: кадр из мультфильма «Красавица и Чудовище» и instagram.com/vanotyarts

Рапунцель, Золушка, Ариель. Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в наше время -5

Фото: кадр из мультфильма «Тарзан и Джейн» и instagram.com/vanotyarts

Рапунцель, Золушка, Ариель. Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в наше время -7

Фото: кадр из мультфильма «Аладдин» и instagram.com/vanotyarts

Рапунцель, Золушка, Ариель. Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в наше время -9

Фото: кадр из мультфильма «Золушка» и instagram.com/vanotyarts

Рапунцель, Золушка, Ариель. Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в наше время -11

Фото: кадр из мультфильма «Принцесса и лягушка» и instagram.com/vanotyarts

Рапунцель, Золушка, Ариель. Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в наше время -13

Фото: кадр из мультфильма «Мулан» и instagram.com/vanotyarts

Рапунцель, Золушка, Ариель. Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в наше время -15

Фото: кадр из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» и instagram.com/vanotyarts

Кстати, недавно мы рассказывали о художнике, который рисует персонажей советских фильмов в японском стиле. Взглянуть на знакомые сцены под непривычным углом можно здесь.

# Художник # калейдоскоп # Фотофакт

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