Рапунцель, Золушка, Ариель. Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в наше время

29-летняя художница Юделмис Сан Эметерио захотела выяснить, как сейчас выглядели бы принцессы Disney. Девушка решила поработать над персонажами мультфильмов и поделилась результатами в популярной соцсети.

Задумка Юдельмис понравилась другим пользователям. Её ролики набирают от нескольких сотен тысяч до 11 миллионов просмотров. А какой вариант больше нравится вам: обычный или современный?