Белорусские Рапунцель: как отрастить косу ниже пояса?

Считается, что максимальная средняя длина волос составляет около 70 см. А наши рекордсменки приблизились к планке в 120! В чём же секрет? Для ответа на этот вопрос вам не придётся вылавливать длинноволосых красавиц на улице.

Есть и те, кто последний раз стриг волосы только в 13 лет! И теперь с длиной в 5 метров 62 см китаянка внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

С давних времён длинные волосы считались символом женственности и неотразимости, бесценным украшением и козырем в руках женщины, а в современное время ещё и средством заработка.

Но не стоит забывать, что у каждой медали есть и обратная сторона…

Если вас не испугали неудобства длинных волос и вы решили забыть про походы в парикмахерскую, предлагаем вам советы опытного специалиста.

Что же делать тем, кого природа не так щедро одарила и кто, казалось бы, перепробовал все возможные «эликсиры» и чудо-шампуни, а эффекта ноль?

По волосам этих белорусских Рапунцель принц не заберётся в башню, в Книгу рекордов Гиннесса они тоже пока не попадут, но восхищённые взгляды и внимание им обеспечены.