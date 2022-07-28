Брежнева и Меладзе расстались? Вся правда звёздной пары

Очередной брак Константина Меладзе разрушен. В интернете всё чаще появляется информация, что с Верой Брежневой у певца всё покончено.
Очередной брак Константина Меладзе разрушен. В интернете всё чаще появляется информация, что с Верой Брежневой у певца всё покончено.
Фото: instagram.com/ververa
Как сообщает издание 7 Дней.ру, одной из причин расставания могли послужить слухи о частых изменах со стороны мужчины. Также отягощающим фактором стал переезд в Европу. К слову, Меладзе позаботился не только о нынешней жене, но и о прошлой, которую тоже перевёз в Италию.
Фото: instagram.com/ververa
Сейчас пользователи Сети поддерживают Веру и говорят, что не каждый бы выдержал такое поведение со стороны супруга: то слухи об измене ходят, то встречи с бывшей женой стали происходить намного чаще.
Кстати, это не единственная звёздная пара, чьи отношения были разрушены. Недавно развелись блогеры Юлик и Даша Каплан – подробности здесь.