Брежнева и Меладзе расстались? Вся правда звёздной пары

Очередной брак Константина Меладзе разрушен. В интернете всё чаще появляется информация, что с Верой Брежневой у певца всё покончено.

Фото: instagram.com/ververa

Как сообщает издание 7 Дней.ру, одной из причин расставания могли послужить слухи о частых изменах со стороны мужчины. Также отягощающим фактором стал переезд в Европу. К слову, Меладзе позаботился не только о нынешней жене, но и о прошлой, которую тоже перевёз в Италию.

Фото: instagram.com/ververa