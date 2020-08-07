Кумиры, какими вы их не видели. Семь редких фотографий советских артистов
Как много хороших фильмов было в Советском Союзе. Многие из них произвели на зрителей неизгладимое впечатление. И своему успеху кинокартины обязаны большому числу людей – сценаристам, режиссёрам, операторам и, конечно, актёрам.
Именно исполнителей ролей культовых персонажей знают и любят тысячи зрителей. Ведь именно эти люди тронули сердца своей игрой. Но какие они в обычной жизни? Они такие же мужья и жёны, дети и родители, как и все остальные. Вот семь редких фото, которые показывают эту гораздо менее известную сторону советских актёров.
Светлана Крючкова и Алексей Петренко
Фото: instagram.com/kino.cccp
Леонид Быков с мамой
Фото: instagram.com/kino.cccp
Ксения Алфёрова и Александр Абдулов
Фото: instagram.com/kino.cccp
Юрий Никулин с сыном
Фото: instagram.com/kino.cccp
Александр Ширвиндт, Андрей Миронов, Михаил Державин
Фото: instagram.com/kino.cccp
Евгений Моргунов и Пьер Бурвил
Фото: instagram.com/kino.cccp
Алиса Фрейндлих и Дмитрий Барков
Фото: instagram.com/tatianka_ana
Кстати, вы ведь смотрели фильм «Служебный роман»? Ранее мы рассказывали об одной маленькой, но важной детали этой кинокартины – здесь подробнее.