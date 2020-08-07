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Кумиры, какими вы их не видели. Семь редких фотографий советских артистов

07 августа 2020 13:43
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Как много хороших фильмов было в Советском Союзе. Многие из них произвели на зрителей неизгладимое впечатление. И своему успеху кинокартины обязаны большому числу людей – сценаристам, режиссёрам, операторам и, конечно, актёрам.

Именно исполнителей ролей культовых персонажей знают и любят тысячи зрителей. Ведь именно эти люди тронули сердца своей игрой. Но какие они в обычной жизни? Они такие же мужья и жёны, дети и родители, как и все остальные. Вот семь редких фото, которые показывают эту гораздо менее известную сторону советских актёров.

Светлана Крючкова и Алексей Петренко

Кумиры, какими вы их не видели. Семь редких фотографий советских артистов -1

Фото: instagram.com/kino.cccp

Леонид Быков с мамой

Кумиры, какими вы их не видели. Семь редких фотографий советских артистов -4

Фото: instagram.com/kino.cccp

Ксения Алфёрова и Александр Абдулов

Кумиры, какими вы их не видели. Семь редких фотографий советских артистов -7

Фото: instagram.com/kino.cccp

Юрий Никулин с сыном

Кумиры, какими вы их не видели. Семь редких фотографий советских артистов -10

Фото: instagram.com/kino.cccp

Александр Ширвиндт, Андрей Миронов, Михаил Державин

Кумиры, какими вы их не видели. Семь редких фотографий советских артистов -13

Фото: instagram.com/kino.cccp

Евгений Моргунов и Пьер Бурвил

Кумиры, какими вы их не видели. Семь редких фотографий советских артистов -16

Фото: instagram.com/kino.cccp

Алиса Фрейндлих и Дмитрий Барков

Кумиры, какими вы их не видели. Семь редких фотографий советских артистов -19

Фото: instagram.com/tatianka_ana

Кстати, вы ведь смотрели фильм «Служебный роман»? Ранее мы рассказывали об одной маленькой, но важной детали этой кинокартины – здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Александр Абдулов # Юрий Никулин # Александр Ширвиндт # Андрей Миронов # Михаил Державин # Алиса Фрейндлих # Фотофакт

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