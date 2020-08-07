Имя, которое олицетворяет красивого мужчину. Кто такой Ален Делон?
Иногда в жизни молодых людей происходят пугающие события. Например, в гости к их мамам приходят подруги. Эти женщины веселятся, поют, обсуждают происходящие в мире события, а также рассказывают о своих детях.
И вот наступает определённый момент, когда парень слышит из маминой комнаты зов: «Петя, иди сюда! Пусть мои подруги посмотрят, каким красавцем ты у меня вырос». И молодой человек обречённо идёт в комнату, где слышит восхищённые комментарии и слова: «Просто Ален Делон!»
Фото: instagram.com/alaindelonarchive
Самое интересное в том, что далеко не каждый юноша в силу своего возраста знает, кто такой этот человек. Поэтому похвала остаётся непонятой. Так кто же такой Ален Делон?
Фото: instagram.com/alaindelonarchive
Это французский актёр, который родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. Начинал будущий артист как простой мясник, а затем стал лётчиком. После службы парень начал пытаться получить роль в французском кино, но ему отказывали. И отказывали так: «Вы слишком красивы, у Вас не сложится карьера». Звучало, конечно, очень обидно.
Фото: instagram.com/alaindelonarchive
А вот американский продюсер, который искал замену ушедшему из жизни Джеймсу Дину, был не столь строг в своих требованиях. Узнав о том, что Делон собирается уехать в Голливуд, один из французских кинорежиссёров, вероятно, догадался, что парень не прост, и уговорил Алена всё-таки попробовать сыграть в отечественных фильмах.
Фото: instagram.com/alain_delon_unofficial
После нескольких не очень заметных ролей Делон всё-таки пришёл к триумфу. Годы шли, и имя Алена стало нарицательным – обозначало оно очень красивого мужчину.
Фото: instagram.com/alain_delon_unofficial
Сейчас актёру уже 84 года, он завершил карьеру в 2017 году и ведёт тихую жизнь.
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