Прямой эфир

Имя, которое олицетворяет красивого мужчину. Кто такой Ален Делон?

07 августа 2020 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Иногда в жизни молодых людей происходят пугающие события. Например, в гости к их мамам приходят подруги. Эти женщины веселятся, поют, обсуждают происходящие в мире события, а также рассказывают о своих детях.

И вот наступает определённый момент, когда парень слышит из маминой комнаты зов: «Петя, иди сюда! Пусть мои подруги посмотрят, каким красавцем ты у меня вырос». И молодой человек обречённо идёт в комнату, где слышит восхищённые комментарии и слова: «Просто Ален Делон!»

Имя, которое олицетворяет красивого мужчину. Кто такой Ален Делон?-1

Фото: instagram.com/alaindelonarchive

Самое интересное в том, что далеко не каждый юноша в силу своего возраста знает, кто такой этот человек. Поэтому похвала остаётся непонятой. Так кто же такой Ален Делон?

Имя, которое олицетворяет красивого мужчину. Кто такой Ален Делон?-4

Фото: instagram.com/alaindelonarchive

Это французский актёр, который родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. Начинал будущий артист как простой мясник, а затем стал лётчиком. После службы парень начал пытаться получить роль в французском кино, но ему отказывали. И отказывали так: «Вы слишком красивы, у Вас не сложится карьера». Звучало, конечно, очень обидно.

Имя, которое олицетворяет красивого мужчину. Кто такой Ален Делон?-7

Фото: instagram.com/alaindelonarchive

А вот американский продюсер, который искал замену ушедшему из жизни Джеймсу Дину, был не столь строг в своих требованиях. Узнав о том, что Делон собирается уехать в Голливуд, один из французских кинорежиссёров, вероятно, догадался, что парень не прост, и уговорил Алена всё-таки попробовать сыграть в отечественных фильмах.

Имя, которое олицетворяет красивого мужчину. Кто такой Ален Делон?-10

Фото: instagram.com/alain_delon_unofficial

После нескольких не очень заметных ролей Делон всё-таки пришёл к триумфу. Годы шли, и имя Алена стало нарицательным – обозначало оно очень красивого мужчину.

Имя, которое олицетворяет красивого мужчину. Кто такой Ален Делон?-13

Фото: instagram.com/alain_delon_unofficial

Сейчас актёру уже 84 года, он завершил карьеру в 2017 году и ведёт тихую жизнь.

Кстати, недавно мы говорили о наследнике другого известного своей красивой внешностью актёра. Как выглядит сын Ричарда Гира – смотрите здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Ален Делон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кумиры, какими вы их не видели. Семь редких фотографий советских артистов
07 августа 2020 13:43

Кумиры, какими вы их не видели. Семь редких фотографий советских артистов

Микаэла Джексон. Женская версия поп-иконы покорила соцсети
07 августа 2020 10:36

Микаэла Джексон. Женская версия поп-иконы покорила соцсети

Старший сын Ричарда Гира. Как выглядит 20-летний Гомер
07 августа 2020 10:21

Старший сын Ричарда Гира. Как выглядит 20-летний Гомер