Имя, которое олицетворяет красивого мужчину. Кто такой Ален Делон?

Иногда в жизни молодых людей происходят пугающие события. Например, в гости к их мамам приходят подруги. Эти женщины веселятся, поют, обсуждают происходящие в мире события, а также рассказывают о своих детях.

И вот наступает определённый момент, когда парень слышит из маминой комнаты зов: «Петя, иди сюда! Пусть мои подруги посмотрят, каким красавцем ты у меня вырос». И молодой человек обречённо идёт в комнату, где слышит восхищённые комментарии и слова: «Просто Ален Делон!»