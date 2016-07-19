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Постоянные измены – причина развода Ксении Бородиной с мужем

19 июля 2016 10:36
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Новости России. Поклонники популярной ведущей шокированы событиями, произошедшими в ее жизни. Еще вчера брак Ксении Бородиной и дагестанского бизнесмена Курбана Омарова ставили в пример, пару называли одной из самых успешных. В декабре прошлого года у них родилась дочь Тея.


Источник фото: instagram.com/borodylia/

На странице счастливой мамы в социальной сети регулярно появлялись обновления: фотографии со съемок и фотосессий, снимки детей.

В последнее время в Сеть просочилась информация о расставании Ксении и Курбана. Вывод поклонники сделали из-за отсутствия совместных фотографий пары в социальных сетях.

Ксения Бородина нарушила молчание. Накануне на своей странице в Instagram

33-летняя женщина рассказала о том, что происходило в ее семье последние несколько месяцев, и подтвердила: она подает на развод.

Ксения Бородина (запись в Instagram):
Просто это отец ребенка, поэтому я стараюсь достойнее (насколько это позволяет грязная ситуация) оформить развод. Причин много, я думала он сможет быть любящим мужем и заботливым отцом (как он выставляет себя перед общественностью). Но эту ночь 12 декабря я запомнила на всю жизнь, мой муж пришел в 7 утра домой с очередной тусовки, а мне оставалось 10 дней до родов! Все что написано про измену это чистая правда, и я об этом узнала. Даже знаю квартиру нашего общего знакомого, который «покрывал» его жесткие тусовки с изменами. Таким Юлям, Таням, Оксанам и всем остальным желаю здоровья.

Постоянные измены – причина развода Ксении Бородиной с мужем -1


Источник фото: instagram.com/borodylia/

Бородина призналась, что долгое время жила в розовых очках и надеялась, что когда муж возьмет на руки новорожденную дочь, все изменится.

Сейчас телеведущая намерена посвятить себя дочерям,

а не растрачиваться на бессмысленное выяснение отношений с пока еще супругом.

Ксения Бородина (запись в Instagram):
Я жила в розовых очках, была беременна и верила своему мужу, думала вот родится Тея и закончатся его тусовки, он возьмет на руки дочь и образумится. Но этого не произошло, ему больше нравится делать одну фотографию в неделю для подписчиков и уезжать через 5 минут. <...>. Когда-нибудь я расскажу всю правду, а пока я хочу сказать, что неважно, сколько у вас детей и браков, главное оставаться преданной самой себе!

Наставить рога, пойти «налево»... Так мы обозначаем измену. Многие не могли оторвать взгляда от известных пар в шоу-бизнесе. Звезды настолько дополняли друг друга, что никто не поверил бы, что один из них сможет встать на путь измены. Почему женщины терпят измены своих мужчин? Ответ на этот вопрос искали в программе «Такова судьба» на СТВ (здесь подробнее). 

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Ксения Бородина

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