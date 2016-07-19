Постоянные измены – причина развода Ксении Бородиной с мужем

Новости России. Поклонники популярной ведущей шокированы событиями, произошедшими в ее жизни. Еще вчера брак Ксении Бородиной и дагестанского бизнесмена Курбана Омарова ставили в пример, пару называли одной из самых успешных. В декабре прошлого года у них родилась дочь Тея.





Источник фото: instagram.com/borodylia/

На странице счастливой мамы в социальной сети регулярно появлялись обновления: фотографии со съемок и фотосессий, снимки детей.

В последнее время в Сеть просочилась информация о расставании Ксении и Курбана. Вывод поклонники сделали из-за отсутствия совместных фотографий пары в социальных сетях.



Ксения Бородина нарушила молчание. Накануне на своей странице в Instagram

33-летняя женщина рассказала о том, что происходило в ее семье последние несколько месяцев, и подтвердила: она подает на развод.

Ксения Бородина (запись в Instagram):

Просто это отец ребенка, поэтому я стараюсь достойнее (насколько это позволяет грязная ситуация) оформить развод. Причин много, я думала он сможет быть любящим мужем и заботливым отцом (как он выставляет себя перед общественностью). Но эту ночь 12 декабря я запомнила на всю жизнь, мой муж пришел в 7 утра домой с очередной тусовки, а мне оставалось 10 дней до родов! Все что написано про измену это чистая правда, и я об этом узнала. Даже знаю квартиру нашего общего знакомого, который «покрывал» его жесткие тусовки с изменами. Таким Юлям, Таням, Оксанам и всем остальным желаю здоровья.