Пропустить нельзя, подписаться. 5 инстаграмов о еде

Как-то раз, зайдя в римскую пиццерию, наша компания путешественников обнаружила на стене предупреждение – «Еду фотографировать запрещено». Ожидая заказ, мы обсуждали причину столь странного запрета, ведь на лояльных европейцев такое отношение к посетителям гастрономических заведений совсем не похоже. Списав просьбу на попытку сохранить секрет рецептуры пиццы, мы принялись разламывать поджаристые корочки, хотя у всех промелькнула мысль о вездесущих любителях запечатлеть содержимое своей тарелки в любом месте и в любое время.



Сегодня в Instagram постят не только фото с курортов на зависть подписчикам, бесконечные селфи и котиков, но и создают полноценные блоги. Увлеченные кулинарией пользователи, размещают на своих страницах фотографии своих успехов, собирают многотысячные лайки, а порой и вдохновляют зрителей на «подвиги».



Мы отыскали 5 аккаунтов о еде, подписавшись на которые, вы, сами того не замечая, начнете раскладывать овощи в салате по всем законам композиции и сочетаемости цветов.

1. Darczip

Будь то шоколадный торт или котлеты, фото вызывают не только эстетическое удовольствие, но и голод. Благо, что автор ведет еще и письменный блог, где подробно расписаны алгоритмы приготовления различных блюд. Просматривая изображения, не стоит игнорировать комментарии автора: описания столь же прекрасны, как и сами блюда.