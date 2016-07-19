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Пропустить нельзя, подписаться. 5 инстаграмов о еде

19 июля 2016 14:15
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Как-то раз, зайдя в римскую пиццерию, наша компания путешественников обнаружила на стене предупреждение – «Еду фотографировать запрещено». Ожидая заказ, мы обсуждали причину столь странного запрета, ведь на лояльных европейцев такое отношение к посетителям гастрономических заведений совсем не похоже. Списав просьбу на попытку сохранить секрет рецептуры пиццы, мы принялись разламывать поджаристые корочки, хотя у всех промелькнула мысль о вездесущих любителях запечатлеть содержимое своей тарелки в любом месте и в любое время. 

Сегодня в Instagram постят не только фото с курортов на зависть подписчикам, бесконечные селфи и котиков, но и создают полноценные блоги. Увлеченные кулинарией пользователи, размещают на своих страницах фотографии своих успехов, собирают многотысячные лайки, а порой и вдохновляют зрителей на «подвиги».

Мы отыскали 5 аккаунтов о еде, подписавшись на которые, вы, сами того не замечая, начнете раскладывать овощи в салате по всем законам композиции и сочетаемости цветов.

1. Darczip
Будь то шоколадный торт или котлеты, фото вызывают не только эстетическое удовольствие, но и голод. Благо, что автор ведет еще и письменный блог, где подробно расписаны алгоритмы приготовления различных блюд. Просматривая изображения, не стоит игнорировать комментарии автора: описания столь же прекрасны, как и сами блюда.

Пропустить нельзя, подписаться. 5 инстаграмов о еде-1

2. DelisCake
На просторах русскоязычного Instagram найдется немало кулинаров, кто совмещает приятное с еще более приятным. Елена, радуя домашних вкуснятиной, запечатлевает блюда на фото и делится достижениями в сети. Инстаграм откроет вам мир вкусных тортиков и хрустящей ароматной гранолы.

Пропустить нельзя, подписаться. 5 инстаграмов о еде-4

3. Bestofvegan
Многие люди считают, что, став вегетарианцем, рацион непременно становится скудным и однообразным. Автор блога с этим абсолютно не согласен и ежедневно доказывает подписчикам обратное. Буйство цветов на фото не раз заставляло зрителей предпочесть съесть горсть овощей и пучок зелени вместо любимого бургера. Вегетарианцы с опытом узнают не только о новых сочетаниях овощей и фруктов, но и научатся делать что-то более оригинальное, например, шоколадный торт с клубникой.

Пропустить нельзя, подписаться. 5 инстаграмов о еде-7

4. PollyKosheleva
Если торты с кремовыми розами и завитушками кажутся приветом из прошлого, то этот аккаунт подарит множество идей по оформлению десертов. Романтичные розовые бутоны заменила зеркальная глазурь, а декор тортов напоминает работы супрематизма.

Пропустить нельзя, подписаться. 5 инстаграмов о еде-10

5. Zabavnicov_ivan
Профиль Ивана Забавникова для тех, кто хочет узнать, что хлеб бывает не только белый и черный. 

Пропустить нельзя, подписаться. 5 инстаграмов о еде-13

Автор: Наталия Колешко

# Еда # Фотофакт # калейдоскоп

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