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Братья впервые встретились спустя 75 лет. Они думали, что их убили на войне

30 сентября 2019 10:47
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Братья не виделись 75 лет, потому что думали, что их убили во время войны. Момент их встречи растрогал сеть.

Двоюродные братья из Румынии проводили вместе детство и были очень близки, пишет Bored Panda. У них было все общее и они никак не подозревали, что жизнь сможет их разлучить. Когда началась война, семьи братьев срочно покинули свои дома и разъехались в безопасные места. С тех пор братья не виделись и ничего не знали о существовании друг друга.

Братья впервые встретились спустя 75 лет. Они думали, что их убили на войне-1

Скриншот из видео

Парни хотели продолжить общение, но война не дала им сделать это. Они больше не знали местонахождения друг друга и не получали никакой информации. В какой-то момент каждый из братьев начал думать, что его близкого уже нет в живых.

После войны один из братьев начал жить в Израиле, другой – в Англии. Спустя 75 лет после последней встречи история братьев получила счастливую концовку. Родственница одного из мужчин разыскивала близких через интернет. Она наткнулась на дочь одного из братьев и выяснила, что он жив и здоров. Девушки организовали встречу братьям, которые до последнего не верили в происходящее.

Видеозапись была опубликована у внучки на странице в соцсетях. Ролик тронул пользователей, которые оставили множество добрых слов и пожеланий в комментариях. 

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# Необычное # калейдоскоп

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