Братья впервые встретились спустя 75 лет. Они думали, что их убили на войне

Двоюродные братья из Румынии проводили вместе детство и были очень близки, пишет Bored Panda. У них было все общее и они никак не подозревали, что жизнь сможет их разлучить. Когда началась война, семьи братьев срочно покинули свои дома и разъехались в безопасные места. С тех пор братья не виделись и ничего не знали о существовании друг друга.

Братья не виделись 75 лет, потому что думали, что их убили во время войны. Момент их встречи растрогал сеть.

Парни хотели продолжить общение, но война не дала им сделать это. Они больше не знали местонахождения друг друга и не получали никакой информации. В какой-то момент каждый из братьев начал думать, что его близкого уже нет в живых.

После войны один из братьев начал жить в Израиле, другой – в Англии. Спустя 75 лет после последней встречи история братьев получила счастливую концовку. Родственница одного из мужчин разыскивала близких через интернет. Она наткнулась на дочь одного из братьев и выяснила, что он жив и здоров. Девушки организовали встречу братьям, которые до последнего не верили в происходящее.

Видеозапись была опубликована у внучки на странице в соцсетях. Ролик тронул пользователей, которые оставили множество добрых слов и пожеланий в комментариях.