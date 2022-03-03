Прямой эфир

Брак ради заработка. Как мужчина женился на 14 девушках, чтобы разбогатеть

03 марта 2022 09:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для него брак – это не прелести семейной жизни, а хороший способ заработка. Рамеш Чандра Свейн уже 57 лет является заботливым мужем. Кто эта счастливица? Их у него несколько. Если быть точным, четырнадцать.  

Как рассказало издание Daily Mail, 65-летний мужчина искал в супруги женщину средних лет. Он выдавал себя за директора Министерства здравоохранения и благосостояния семьи, которому нужно посещать все уголки Индии и проверять медицинские учреждение. Поэтому длительное отсутствие супруга женщин, которые находились в разных штатах, не смущало.  

Брак ради заработка. Как мужчина женился на 14 девушках, чтобы разбогатеть -1

Фото: pexels.com  

Прежде чем исчезнуть, Свейн просил у своих суженых деньги или активы, переведённые на его имя. После получения желаемого жених исчезал на очередную проверку в другой штат.  

Рассекретила мужчину одна из его жертв. Учительница, которая недавно вышла замуж, решила посмотреть в телефон своего избранника. В гаджете Свейна женщина обнаружила несколько сообщений от других представительниц прекрасного пола. Чтобы решить проблему, она позвонила по некоторым номерам. Трубку подняли «старые» жёны мошенника. Индианка сразу же обратилась в полицию.  

Брак ради заработка. Как мужчина женился на 14 девушках, чтобы разбогатеть -4

Фото: pexels.com  

Правоохранительные органы до сих пор не выяснили, сколько заработал Свейн за все свои браки. Некоторые считают, что жён у мужчины было значительно больше.  

Кстати, не только такое наказание могут получать мужья. Недавно мы рассказывали, как девушка выставила на продажу своего супруга из-за его поведения – подробнее здесь.  

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сделала полное преображение комнаты за копейки. Девушка поделилась секретами бюджетного ремонта
02 марта 2022 08:23

Сделала полное преображение комнаты за копейки. Девушка поделилась секретами бюджетного ремонта

Теперь утро будет менее травмирующим. 5 шагов превращения из «совы» в «жаворонка»
02 марта 2022 08:19

Теперь утро будет менее травмирующим. 5 шагов превращения из «совы» в «жаворонка»

Здесь выпускают фарфор и бумагу. Почему Добруш называют маленькой Венецией?
25 февраля 2022 16:05

Здесь выпускают фарфор и бумагу. Почему Добруш называют маленькой Венецией?