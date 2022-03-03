Брак ради заработка. Как мужчина женился на 14 девушках, чтобы разбогатеть

Для него брак – это не прелести семейной жизни, а хороший способ заработка. Рамеш Чандра Свейн уже 57 лет является заботливым мужем. Кто эта счастливица? Их у него несколько. Если быть точным, четырнадцать.

Как рассказало издание Daily Mail, 65-летний мужчина искал в супруги женщину средних лет. Он выдавал себя за директора Министерства здравоохранения и благосостояния семьи, которому нужно посещать все уголки Индии и проверять медицинские учреждение. Поэтому длительное отсутствие супруга женщин, которые находились в разных штатах, не смущало.