Брак ради заработка. Как мужчина женился на 14 девушках, чтобы разбогатеть
Для него брак – это не прелести семейной жизни, а хороший способ заработка. Рамеш Чандра Свейн уже 57 лет является заботливым мужем. Кто эта счастливица? Их у него несколько. Если быть точным, четырнадцать.
Как рассказало издание Daily Mail, 65-летний мужчина искал в супруги женщину средних лет. Он выдавал себя за директора Министерства здравоохранения и благосостояния семьи, которому нужно посещать все уголки Индии и проверять медицинские учреждение. Поэтому длительное отсутствие супруга женщин, которые находились в разных штатах, не смущало.
Прежде чем исчезнуть, Свейн просил у своих суженых деньги или активы, переведённые на его имя. После получения желаемого жених исчезал на очередную проверку в другой штат.
Рассекретила мужчину одна из его жертв. Учительница, которая недавно вышла замуж, решила посмотреть в телефон своего избранника. В гаджете Свейна женщина обнаружила несколько сообщений от других представительниц прекрасного пола. Чтобы решить проблему, она позвонила по некоторым номерам. Трубку подняли «старые» жёны мошенника. Индианка сразу же обратилась в полицию.
Правоохранительные органы до сих пор не выяснили, сколько заработал Свейн за все свои браки. Некоторые считают, что жён у мужчины было значительно больше.
Кстати, не только такое наказание могут получать мужья. Недавно мы рассказывали, как девушка выставила на продажу своего супруга из-за его поведения – подробнее здесь.