Здесь выпускают фарфор и бумагу. Почему Добруш называют маленькой Венецией?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Добруш неспроста называется маленькой Венецией. Местная река Ипуть разбивается на множество рукавов и образует островки, поэтому все гости и туристы могут прогуляться по 13 мостам и загадать желание. Знакомство с самым добрым городом Гомельщины начинаем с бумажной фабрики. Отдельное государство. Герой труда. Дитя промышленной архитектуры. Пряничной кладке уже больше 150 лет. Потенциал богатого древесиной края разглядел великий князь Иван Федорович Паскевич. Он дает добро на большую стройку, и в 1870-м начинается славная история гиганта.

Александр Мартынов, заместитель директора по общим вопросам и кадровой работе Добрушской бумажной фабрики:

Под руководством 27-летнего директора Стульгинского очень сильно развивалась социальная сфера, была построена школа, ремесленное училище, где работники Добруша могли приобретать рабочие профессии. Была построена аптека, больница, баня. Впервые в истории здесь на фабрике был введен 8-часовой рабочий день, на фабрике была установлена первая в Беларуси гидроэлектростанция. Первопроходцем фабрика стала не только в оберточной бумаге. В 1923-м впервые в Советском Союзе наладили выпуск школьных тетрадей и тетрадей для рисования. Каждый 7-й комсомолец помнит промокашки. И сегодня поколение TikTok не представляет без добрушских тетрадей свой портфель.

Александр Мартынов:

Сердцем является бумагоделательная машина, в данном случае бумагоделательная машина 1900 года, здесь из массы посредством сушки в цилиндрах происходит сушка бумажного полотна, мы получаем экологически чистый продукт. Чертежная, гофрированная, обойная. Ассортимент огромный. Мелованный трехслойный картон на постсоветском пространстве не производит больше никто. Поэтому о Добруше знают от Европы до Южной Америки. Город гордо носит статус бумажной столицы. Каждый четвертый добрушанин связан с фабрикой. Династий «бумажников» не перечесть. Погрузиться в рабочие будни можно в местном музее.

Александр Мартынов:

Это рабочее место наборщика печати. Как мы видим, рабочий использует многообразие шрифтов, это и металлические, и на деревянной основе. Интересный экспонат нашей фабрики – древнейшая лестница, видите, какая интересная архитектура, дизайн. Это не единственный бренд. Звенит слава о добрушском фарфоре. Так что во время путешествия можно сделать кофе-паузу красиво. С букетом васильков и тигриным семейством года. Росписи поражают. Многие сервизы, словно с графского ужина, становятся семейными реликвиями.

Анастасия Макеева:

Такие кружки с мультиками ассоциируются у всех с детством с Буратино, Чебурашкой, новое поколение, что сейчас, кто в тренде? Александр Винокуров:

Барбоскины на даче, в ближайшие два года будем выпускать эту серию. С 1978 года прогресс не стоит на месте. Более 600 различных форм-рисунков. Взяли курс на цифровую печать. Выставочный зал, как галерея искусств.

Александр Винокуров, генеральный директор Добрушского фарфорового завода:

Мы являемся самым крупным предприятием, выпускающим твердый фарфор. Экспортируем порядка 80 % выпускаемой продукции. Основная доля – это Россия, есть рынки Европы, СНГ, Азии. Мы не используем никаких химических добавок, только природное сырье, только натуральное минеральное сырье. Без сувениров точно не останетесь. Можете продолжить путешествие в краеведческом музее. Когда-то здесь сидели за партой дети «бумажников». Школа появилась благодаря Ирине Паскевич. Атмосферные интерьеры переносят в начало ХХ века. Антикварные вещи добрушан и приезжих инженеров, для которых отвели отдельный квартал с телефонной связью. Камера. Мотор. Поехали.

Екатерина Радченко, директор Добрушского районного краеведческого музея:

Вот этот участок экспозиции у нас посвящен нашему земляку и белорусскому писателю Ивану Петровичу Шамякину, который родился в Добрушском районе, в деревне Карма. В коллекции нашего музея находятся около 50 галстуков Ивана Шамякина. Он всегда любил одеваться изысканно и элегантно, модник. Вот здесь костюм, он никогда на публику не выходил без галстука. Посреди залов традиций и ВОВ галерея Владимира Ивановича Прокопцова. Директор национального художественного музея родом из Добрушского края. Малая родина разливается в речках и хрустит заснеженными тропинками к любимой деревне. Колорит оживает в красках как самого маэстро, так и сыновей – Прокопцовых-младших. Среди легендарных земляков режиссер Калинин, академик Чижевский и другие.

Культпоход продолжаем в сияющем после ремонта ДК. Преображение памятника 28 года удалось. Наследие Лаврова и Якушко предстало в лучшем виде. Раиса Медведева:

Обратите внимание, лестница, по которой спускаемся, осталась неизменившейся. Строители ее даже не тронули. Учли безбарьерную среду и сделали концерты доступными для всех. Так началась новая глава в творчестве. Сегодня в команде 8 коллективов со званием «народный». Звезды области – культурная визитка Беларуси.

Раиса Медведева, директор Добрушского районного Дворца культуры:

У нас есть мастера резьбы по дереву – это наша гордость. Мастер по бересте – Литвинова Мария Владимировна. Соломоплетение – Анастасия Андреевна Лопунова. Они работают и с детками, представляют наш район. Восхитит и местный водопад. Фантастика в любое время года. Пенные берега, словно облака из иллюминатора, инстаграмное местечко. Здесь же мосток из 60-х. В народе его прозвали аптечным, потому что на въезде в центр раньше была аптека. Он регулирует уровень воды в реке и устраняет подтопления. Есть на набережной и место патриотизму.