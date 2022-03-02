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Сделала полное преображение комнаты за копейки. Девушка поделилась секретами бюджетного ремонта

02 марта 2022 08:23
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Не всегда для создания уюта в комнате нужен дорогостоящий ремонт. Например, студентка продемонстрировала, как можно сделать атмосферный интерьер, но при этом практически не тратиться.  

В своём TikTok девушка показала, как сделать комнату в общежитии похожей на картинки в Pinterest. Такое преображение обошлось блогерше в 1500 российских рублей (19,39 долларов). В списке необходимых вещей были дешёвые обои, краска, жидкие гвозди, постеры и гирлянда.  

Сделала полное преображение комнаты за копейки. Девушка поделилась секретами бюджетного ремонта -1

Фото: tiktok.com/@s.s.s.sz

Верхнюю часть стены девушка покрасила в белый цвет, а ободранный зелёный низ она исправила обоями, имитирующими кирпич. Позже она приступила к тумбочке и полке. Чтобы устранить фиолетовый цвет, который никак не вписывается в интерьер комнаты, блогерша использовала серую краску.  

Сделала полное преображение комнаты за копейки. Девушка поделилась секретами бюджетного ремонта -4

Фото: tiktok.com/@s.s.s.sz

Чтобы кровать в общежитии тоже приобрела уютный внешний вид, студентка обклеила перила плёнкой, имитирующей дерево. Последним этапом стало развешивание гирлянды и постеров с помощью жидких гвоздей и прозрачного скотча.  

Сделала полное преображение комнаты за копейки. Девушка поделилась секретами бюджетного ремонта -7

Фото: tiktok.com/@s.s.s.sz

Однако не все зрители поверили, что кардинальные изменения интерьера обошлись девушке так дёшево. На это блогерша сделала ответное видео, где показывает товары, которыми она пользовалась, и их стоимость в обычном строительном магазине.  

Кстати, ранее мы рассказывали, как девушки смогли сделать тотальный ремонт своими руками. Посмотреть на результаты их стараний можно здесь.

# Дизайн интерьера # калейдоскоп # Фотофакт

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