Сделала полное преображение комнаты за копейки. Девушка поделилась секретами бюджетного ремонта

Не всегда для создания уюта в комнате нужен дорогостоящий ремонт. Например, студентка продемонстрировала, как можно сделать атмосферный интерьер, но при этом практически не тратиться.

В своём TikTok девушка показала, как сделать комнату в общежитии похожей на картинки в Pinterest. Такое преображение обошлось блогерше в 1500 российских рублей (19,39 долларов). В списке необходимых вещей были дешёвые обои, краска, жидкие гвозди, постеры и гирлянда.