Теперь утро будет менее травмирующим. 5 шагов превращения из «совы» в «жаворонка»

Если для некоторых ранний подъём – это не проблема, то для кого-то такое пробуждение – задача из разряда невозможного. Для таких «сов» мы подготовили несколько советов, которые помогут сделать утро более приятным и лёгким.

Блогерша Шелби Ванхой рассказала, как ей удалось стать «жаворонком».

План на первые 30 минут бодрствования

Важно, чтобы утро начиналось с чего-то позитивного. Поэтому отведите время до сна, чтобы расписать какие-нибудь приятные дела, которыми вы займётесь в первые полчаса после пробуждения. Это могут быть просмотр видео, приём ванны или просто переписка с друзьями. Если вы будете просыпаться и при этом никуда не торопиться, то и утро станет намного приятнее.