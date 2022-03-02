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Теперь утро будет менее травмирующим. 5 шагов превращения из «совы» в «жаворонка»

02 марта 2022 08:19
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Если для некоторых ранний подъём – это не проблема, то для кого-то такое пробуждение – задача из разряда невозможного. Для таких «сов» мы подготовили несколько советов, которые помогут сделать утро более приятным и лёгким.  

Блогерша Шелби Ванхой рассказала, как ей удалось стать «жаворонком».  

План на первые 30 минут бодрствования  

Важно, чтобы утро начиналось с чего-то позитивного. Поэтому отведите время до сна, чтобы расписать какие-нибудь приятные дела, которыми вы займётесь в первые полчаса после пробуждения. Это могут быть просмотр видео, приём ванны или просто переписка с друзьями. Если вы будете просыпаться и при этом никуда не торопиться, то и утро станет намного приятнее.  

Теперь утро будет менее травмирующим. 5 шагов превращения из «совы» в «жаворонка»-1

Фото: pexels.com

Расположение одежды для тренировок  

Как бы тяжело ни было просыпаться на работу, но на раннюю тренировку встать ещё сложнее. Чтобы повысить шансы на зарядку, блогерша обычно кладёт одежду для занятий рядом со своей кроватью. Она утверждает, что таким образом вы сможете быстрее одеться и пойти разминаться, а не ползти к шкафу в поисках формы.  

Теперь утро будет менее травмирующим. 5 шагов превращения из «совы» в «жаворонка»-4

Фото: pexels.com

Предварительное меню  

Для приятного пробуждения Шелби рекомендует тщательно продумать, что вы будете кушать на завтрак. Это поможет вам встать и радостно пойти на кухню с мыслью, что скоро вы полакомитесь любимым блюдом.  

Теперь утро будет менее травмирующим. 5 шагов превращения из «совы» в «жаворонка»-7

Фото: pixabay.com

Звук будильника  

Да, утром он звучит ещё более устрашающе. Поэтому блогерша порекомендовала просыпаться под позитивные песни. Это поможет настроиться на положительные эмоции. Также девушка посоветовала класть будильник в самую дальнюю часть комнаты, чтобы у вас в любом случае была мотивация попрощаться с одеялом и подушкой.  

Теперь утро будет менее травмирующим. 5 шагов превращения из «совы» в «жаворонка»-10

Фото: pexels.com

«Отбой» для гаджетов  

Чтобы вы успели настроиться на приятные сновидения, нужно заранее отключать всю технику. Изолировавшись от гаджетов, вы сможете больше сосредоточиться на отдыхе, что поможет сделать процесс засыпания быстрым. Рекомендуется изолироваться от телефона и других устройств примерно за 40 минут до предполагаемого сна.  

Теперь утро будет менее травмирующим. 5 шагов превращения из «совы» в «жаворонка»-13

Фото: pexels.com

Кстати, ранее мы рассказывали, как заряжаться бодростью с самого утра. Секрет энергичности вы можете узнать здесь.

# Сон # калейдоскоп # Фотофакт

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