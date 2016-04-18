Фотофакт: 18-летняя Яна Добровольская представит Россию на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная»

У Яны Добровольской большие планы на будущее: она мечтает стать профессиональным педагогом-хореографом и воспитать будущих чемпионов.



Кроме того, девушка заявила, что не собирается выбирать: карьера или семья. «Хочу стать чудесной женой и примером для своих детей», – рассказала она в одном интервью.





Фото: Яна Добровольская. Источник: instagram.com/dobrovolskaya.y.d/



На своей странице в социальной сети девушка поблагодарила поклонников за поддержку.



Яна Добровольская (запись в Instagram):

Мне до сих пор сложно поверить, но я определенно счастлива! Я сделаю все возможное, чтобы достойно нести гордый титул «Мисс Россия – 2016». Спасибо всем за такое космическое количество поздравлений, теплых слов и слез радости на том конце провода. Это очень ценно для меня!





Фото: Яна Добровольская. Источник: instagram.com/dobrovolskaya.y.d/



Впервые конкурс красоты «Мисс Россия» был проведен в Париже в 1927 году, изначально красавиц выбирали только из числа эмигранток.