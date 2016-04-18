Фотофакт: 18-летняя Яна Добровольская представит Россию на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная»
Новости России. На минувших выходных в России выбрали самую красивую девушку страны. Ей стала 18-летняя Яна Добровольская из Тюмени.
Фото: Яна Добровольская. Источник: instagram.com/miss_russia_org/
За титул «Мисс Россия» боролись 50 девушек.
Вместе с короной из белого золота Яна получила право представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Заветную диадему красавице вручила София Никитчук, обладательница титула «Мисс Россия-2015» (здесь подробнее).
Фото: София Никитчук и Яна Добровольская. Источник: instagram.com/nikitchuksofi/
«Желаю достойно пронести титул, жадно беги на встречу победам», – пожелала Никитчук своей последовательнице.
Ранее Яна выступала на открытии Зимней Олимпиады в Сочи, ее любимая книга – «Мастер и Маргарита» Булгакова, любимый фильм – «Семь жизней» c Уилом Смитом в главной роли. Девушка занимается бальными танцами и увлекается детской психологией.
Фото: Яна Добровольская. Источник: instagram.com/dobrovolskaya.y.d/
У Яны Добровольской большие планы на будущее: она мечтает стать профессиональным педагогом-хореографом и воспитать будущих чемпионов.
Кроме того, девушка заявила, что не собирается выбирать: карьера или семья. «Хочу стать чудесной женой и примером для своих детей», – рассказала она в одном интервью.
Фото: Яна Добровольская. Источник: instagram.com/dobrovolskaya.y.d/
На своей странице в социальной сети девушка поблагодарила поклонников за поддержку.
Яна Добровольская (запись в Instagram):
Мне до сих пор сложно поверить, но я определенно счастлива! Я сделаю все возможное, чтобы достойно нести гордый титул «Мисс Россия – 2016». Спасибо всем за такое космическое количество поздравлений, теплых слов и слез радости на том конце провода. Это очень ценно для меня!
Фото: Яна Добровольская. Источник: instagram.com/dobrovolskaya.y.d/
Впервые конкурс красоты «Мисс Россия» был проведен в Париже в 1927 году, изначально красавиц выбирали только из числа эмигранток.
В Советском Союзе конкурс был возрожден в 1989 году и носил название «Мисс СССР». С тех пор состязание ежегодно проходит в Москве.