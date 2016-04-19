Британец развелся с супругой, чтобы жениться на матери, бросившей его в детстве – шокирующие подробности

Новости США. Бен Форд нашел свою биологическую мать в декабре 2013 года, спустя 30 лет после того, как Ким Уэст отдала его на усыновление. Мужчина написал женщине письмо, и она откликнулась.

Бен и Ким стали часто созваниваться, позже решились на встречу.

Ким Уэст (изданию The Mirror):

Казалось, что я знакома с ним целую вечность!

К тому времени Бен уже 2 года как был женат.

И его ныне уже бывшей супруге Виктории эти встречи явно не нравились.

Ким Уэст:

Хоть Виктория и была добродушной, я не могла ответить ей тем же. Я постоянно чувствовала дух соперничества и каждый раз, когда он был рядом с ней, я ощущала зависть. Я понимала, что Виктории не особо нравится, что я столько времени провожу с Беном. Она вечно названивала, когда мы были вместе.

В конце концов, Виктория явно дала понять, что ее сильно огорчают его встречи со мной. Как мне сказал Бен: «она называет тебя подружкой-мамочкой».

А тем временем Ким все чаще думала о Бене в сексуальном плане. И когда произошел их первый поцелуй и сексуальная связь, Бен решил бросить жену и обвенчаться с собственной матерью.

Пара отрицает обвинения в инцесте. Они предлагают термин «генетическое сексуальное влечение».

Так говорят о родственниках, у которых вспыхивают романтические чувства друг к другу после встречи в зрелом возрасте.

Бен и Ким отправились в штат Мичиган и встретились с другой парой, столкнувшейся с «генетическим сексуальным влечением». Они хотели получить советы и начать новую жизнь вместе.

Ким Уэст:

Это не инцест. Мы словно две половинки, которым суждено было быть вместе.

Все говорят, что это мерзко и неправильно. Но когда на пути встречается такая сильная и искренняя любовь, за нее стоит бороться. Она случается лишь раз в жизни, и мы с Беном не собираемся от нее отказываться.

Сейчас они хотят пожениться и завести детей.

Перевод: Светлана Воропай