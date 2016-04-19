Британец развелся с супругой, чтобы жениться на матери, бросившей его в детстве – шокирующие подробности

Новости США. Бен Форд нашел свою биологическую мать в декабре 2013 года, спустя 30 лет после того, как Ким Уэст отдала его на усыновление. Мужчина написал женщине письмо, и она откликнулась.
Бен и Ким стали часто созваниваться, позже решились на встречу.
Ким Уэст (изданию The Mirror):
Казалось, что я знакома с ним целую вечность!
К тому времени Бен уже 2 года как был женат.
И его ныне уже бывшей супруге Виктории эти встречи явно не нравились.
Ким Уэст:
Хоть Виктория и была добродушной, я не могла ответить ей тем же. Я постоянно чувствовала дух соперничества и каждый раз, когда он был рядом с ней, я ощущала зависть. Я понимала, что Виктории не особо нравится, что я столько времени провожу с Беном. Она вечно названивала, когда мы были вместе.
В конце концов, Виктория явно дала понять, что ее сильно огорчают его встречи со мной. Как мне сказал Бен: «она называет тебя подружкой-мамочкой».
А тем временем Ким все чаще думала о Бене в сексуальном плане. И когда произошел их первый поцелуй и сексуальная связь, Бен решил бросить жену и обвенчаться с собственной матерью.
Пара отрицает обвинения в инцесте. Они предлагают термин «генетическое сексуальное влечение».
Так говорят о родственниках, у которых вспыхивают романтические чувства друг к другу после встречи в зрелом возрасте.
Бен и Ким отправились в штат Мичиган и встретились с другой парой, столкнувшейся с «генетическим сексуальным влечением». Они хотели получить советы и начать новую жизнь вместе.
Ким Уэст:
Это не инцест. Мы словно две половинки, которым суждено было быть вместе.
Все говорят, что это мерзко и неправильно. Но когда на пути встречается такая сильная и искренняя любовь, за нее стоит бороться. Она случается лишь раз в жизни, и мы с Беном не собираемся от нее отказываться.
Сейчас они хотят пожениться и завести детей.
Перевод: Светлана Воропай