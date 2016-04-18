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Суд над женой Джонни Деппа начался в Австралии

18 апреля 2016 09:07
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Новости США. Эта история началась год назад. Американскую актрису Эмбер Херд обвинили в нарушении правил карантина.

В апреле, нарушив местные законы, чета Деппов привезла в Австралию своих йоркширских терьеров и не потрудилась уведомить об этом местные ветеринарные службы.

Ранее сообщалось, что Эмбер может грозить до десяти лет тюрьмы или штраф в размере 195 тысяч долларов.

Суд над женой Джонни Деппа начался в Австралии -1

Позже Херд признала свою вину в подаче документов с ложной информацией. Суд принял во внимание ее показания. Теперь, уже по новому обвинению, актрисе грозит 12 месяцев тюремного заключения или штраф в 7650 долларов.

Скандал вышел на правительственный уровень. Нынешний вице-премьер Барнаби Джойс, который тогда был министром сельского хозяйства Австралии, заявил: «Забирайте Бу и Пистолета и убирайтесь домой...».

Подробнее о ситуации, в которой оказалась супруга Джонни Деппа – здесь.

# Фотофакт # калейдоскоп # Скандал # Джонни Депп # Эмбер Херд

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