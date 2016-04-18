Суд над женой Джонни Деппа начался в Австралии

Ранее сообщалось, что Эмбер может грозить до десяти лет тюрьмы или штраф в размере 195 тысяч долларов.

В апреле, нарушив местные законы, чета Деппов привезла в Австралию своих йоркширских терьеров и не потрудилась уведомить об этом местные ветеринарные службы.

Новости США. Эта история началась год назад. Американскую актрису Эмбер Херд обвинили в нарушении правил карантина.

Позже Херд признала свою вину в подаче документов с ложной информацией. Суд принял во внимание ее показания. Теперь, уже по новому обвинению, актрисе грозит 12 месяцев тюремного заключения или штраф в 7650 долларов.



Скандал вышел на правительственный уровень. Нынешний вице-премьер Барнаби Джойс, который тогда был министром сельского хозяйства Австралии, заявил: «Забирайте Бу и Пистолета и убирайтесь домой...».