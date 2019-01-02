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Актёр Владимир Дыховичный скончался в возрасте 30 лет

02 января 2019 07:46
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Новости России. В возрасте 30 лет скончался российский актер Владимир Дыховичный.

Об этом сообщила супруга отца актера – Ольга Дыховичная – в социальных сетях. Она написала «RIP» и опубликовала фотографию Владимира.

Никакие подробности не сообщаются.

Актёр Владимир Дыховичный скончался в возрасте 30 лет-1

Фото: facebook.com/dihovichny

Как сообщил на своей странице в Facebook публицист Кирилл Шулика, причиной смерти стали наркотики. «Наркотики зло. Не пробуйте и берегите детей», – добавил автор поста.

Владимир Дыховичный – сын актера и режиссера Ивана Дыховичного. Молодой человек снялся в сериале «Бессоница», фильме «Лето» и других картинах.

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году (читать далее).

# Некролог # калейдоскоп # Владимир Дыховичный # Ольга Дыховичная

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