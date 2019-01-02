Актёр Владимир Дыховичный скончался в возрасте 30 лет

Об этом сообщила супруга отца актера – Ольга Дыховичная – в социальных сетях. Она написала «RIP» и опубликовала фотографию Владимира.

Новости России. В возрасте 30 лет скончался российский актер Владимир Дыховичный.

Как сообщил на своей странице в Facebook публицист Кирилл Шулика, причиной смерти стали наркотики. «Наркотики зло. Не пробуйте и берегите детей», – добавил автор поста.

Владимир Дыховичный – сын актера и режиссера Ивана Дыховичного. Молодой человек снялся в сериале «Бессоница», фильме «Лето» и других картинах.