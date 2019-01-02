Праздничный таймлапс: как Минск встречал Новый год-2019

Новости Беларуси. Отгремел Новый год, а фото и видео с праздника все продолжают появляться в соцсетях.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «BEMS channel»

На YouTube-канале BEMS channel в первый день 2019 года было опубликовано видео в формате таймлапса. На кадрах ролика всего за минуту можно увидеть улицы Минска перед Новым годом.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «BEMS channel»

Автор ролика показал праздничную атмосферу и главные елки столицы – на Октябрьской площади, Немиге, у Минск-Арены, а завершается ролик салютом.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «BEMS channel»

В комментариях у создателя ролика спросили, почему получилось так круто. В ответ автор признался, «потому что с любовью».