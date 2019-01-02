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Праздничный таймлапс: как Минск встречал Новый год-2019

02 января 2019 12:37
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Новости Беларуси. Отгремел Новый год, а фото и видео с праздника все продолжают появляться в соцсетях.

Праздничный таймлапс: как Минск встречал Новый год-2019-1

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «BEMS channel»

На YouTube-канале BEMS channel в первый день 2019 года было опубликовано видео в формате таймлапса. На кадрах ролика всего за минуту можно увидеть улицы Минска перед Новым годом.

Праздничный таймлапс: как Минск встречал Новый год-2019-4

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «BEMS channel»

Автор ролика показал праздничную атмосферу и главные елки столицы – на Октябрьской площади, Немиге, у Минск-Арены, а завершается ролик салютом.

Праздничный таймлапс: как Минск встречал Новый год-2019-7

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «BEMS channel»

В комментариях у создателя ролика спросили, почему получилось так круто. В ответ автор признался, «потому что с любовью».

Праздничный таймлапс: как Минск встречал Новый год-2019-10

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «BEMS channel»

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