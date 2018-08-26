Фестиваль колокольного звона, забег и концерт в Солигорске. В Беларуси отмечают День шахтёра

Новости Беларуси. Белорусские калийные удобрения отправляются в Индию по более выгодной цене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Контракт был подписан накануне в Нью-Дели.

Расширять географию экспортных поставок – одна из основных задач «Беларуськалия». Уже освоен рынок 128-ми стран. А в ближайшее время компания намерена подписать новый контракт с бразильскими партнерами.