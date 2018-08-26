Фестиваль колокольного звона, забег и концерт в Солигорске. В Беларуси отмечают День шахтёра

Новости Беларуси. Белорусские калийные удобрения отправляются в Индию по более выгодной цене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Контракт был подписан накануне в Нью-Дели.
Расширять географию экспортных поставок – одна из основных задач «Беларуськалия». Уже освоен рынок 128-ми стран. А в ближайшее время компания намерена подписать новый контракт с бразильскими партнерами.
Иван Готоватый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:
Еще полтора года назад цена на бразильском рынке была практически равна китайской, хотя традиционно есть разница 15-20 долларов на бразильском рынке. Поэтому сейчас эта разница, баланс восстановился. Есть положительные тенденции к повышению цены. Но какая цена будет – это уже переговорный процесс, и она будет озвучена после подписания контракта.
Сегодня, 26 августа, у белорусских горняков профессиональный праздник. В 2018 году День шахтера совпал с 60-летием Солигорска. Празднования, посвященные знаковой дате, проходят в городе на протяжении трех дней. Сегодня любители здорового образа жизни собрались на легко-атлетический забег, также в городе проходит фестиваль колокольного звона. Завершит праздничную программу – масштабный концерт.