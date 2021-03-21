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Богатый мужчина на пять дней стал бедняком, чтобы вспомнить детство. И его семья была не в восторге

21 марта 2021 12:42
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Мужчина в детстве жил в обычной семье, но затем стал преуспевающим бизнесменом и заработал миллионы долларов. Недавно он захотел добавить перчинки в свою жизнь и почувствовать себя бедняком. 

Как сообщает Daily Mail, Тревор и Мари Катмор забыли, что такое бедность. Тревор является одним из самых востребованных девелоперов в Великобритании и зарабатывает огромные деньги. 

Супруга мужчины и их дочь Джой привыкли к роскоши. Они живут престижной деревне в Линкольншире в доме с четырьмя спальнями. Семья вполне может поесть в ресторане на 550 долларов, а потом ещё купить домой бутылку вина стоимостью 1,3 тысячи долларов. 

Богатый мужчина на пять дней стал бедняком, чтобы вспомнить детство. И его семья была не в восторге -1

Фото: facebook.com/TrevorCutmorePropertyInvestor

Такое положение дел нравится Тревору, но, вероятно, ему стало скучно, поэтому он захотел принять участие в британском телешоу под названием «Богатый дом, Бедный дом». В рамках шоу Катморы на пять дней переехали в дом семьи Ховардов, которые находятся в 10 % людей с самыми низкими доходами. 

И пока Ховарды прекрасно проводили время в доме Катморов, получив на руки почти 1,7 тысячи долларов, семья Тревора столкнулась с трудностями. На 5 дней им выделили всего 150 долларов. Почти сто долларов ушло на еду. Мужчина просил свою дочь торговаться ради нескольких центов, что явно было для девушки новым опытом. 

Богатый мужчина на пять дней стал бедняком, чтобы вспомнить детство. И его семья была не в восторге -4

Фото: facebook.com/TrevorCutmorePropertyInvestor (Тревор с дочкой)

За пять дней супруги даже успели поссориться. Сначала Тревор попросил жену отказаться от ежедневной газеты, которая обходилась бы по одному доллару в день, а затем купил вино за почти пять долларов. Женщина разозлилась и отнесла алкоголь обратно в магазин. 

Когда пятидневное шоу закончилось, семья Катморов вздохнула с облегчением. Они смогли вновь вернуться к своему роскошному образу жизни. А Ховарды вернулись в свой дом. Узнав об их сложном положении, Тревор предложил мужчине обучить его своей профессии бесплатно, хотя обычно берёт за это около 33 тысяч долларов. 

Богатый мужчина на пять дней стал бедняком, чтобы вспомнить детство. И его семья была не в восторге -7

Фото: facebook.com/TrevorCutmorePropertyInvestor

Кстати, ранее мы рассказывали о парне, который не смог пройти мимо попавшего в беду учителя. Молодой человек помог ему вновь обрести крышу над головой – подробнее здесь

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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