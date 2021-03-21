Богатый мужчина на пять дней стал бедняком, чтобы вспомнить детство. И его семья была не в восторге

Мужчина в детстве жил в обычной семье, но затем стал преуспевающим бизнесменом и заработал миллионы долларов. Недавно он захотел добавить перчинки в свою жизнь и почувствовать себя бедняком.

Как сообщает Daily Mail, Тревор и Мари Катмор забыли, что такое бедность. Тревор является одним из самых востребованных девелоперов в Великобритании и зарабатывает огромные деньги.

Супруга мужчины и их дочь Джой привыкли к роскоши. Они живут престижной деревне в Линкольншире в доме с четырьмя спальнями. Семья вполне может поесть в ресторане на 550 долларов, а потом ещё купить домой бутылку вина стоимостью 1,3 тысячи долларов.