Богатый мужчина на пять дней стал бедняком, чтобы вспомнить детство. И его семья была не в восторге
Мужчина в детстве жил в обычной семье, но затем стал преуспевающим бизнесменом и заработал миллионы долларов. Недавно он захотел добавить перчинки в свою жизнь и почувствовать себя бедняком.
Как сообщает Daily Mail, Тревор и Мари Катмор забыли, что такое бедность. Тревор является одним из самых востребованных девелоперов в Великобритании и зарабатывает огромные деньги.
Супруга мужчины и их дочь Джой привыкли к роскоши. Они живут престижной деревне в Линкольншире в доме с четырьмя спальнями. Семья вполне может поесть в ресторане на 550 долларов, а потом ещё купить домой бутылку вина стоимостью 1,3 тысячи долларов.
Фото: facebook.com/TrevorCutmorePropertyInvestor
Такое положение дел нравится Тревору, но, вероятно, ему стало скучно, поэтому он захотел принять участие в британском телешоу под названием «Богатый дом, Бедный дом». В рамках шоу Катморы на пять дней переехали в дом семьи Ховардов, которые находятся в 10 % людей с самыми низкими доходами.
И пока Ховарды прекрасно проводили время в доме Катморов, получив на руки почти 1,7 тысячи долларов, семья Тревора столкнулась с трудностями. На 5 дней им выделили всего 150 долларов. Почти сто долларов ушло на еду. Мужчина просил свою дочь торговаться ради нескольких центов, что явно было для девушки новым опытом.
Фото: facebook.com/TrevorCutmorePropertyInvestor (Тревор с дочкой)
За пять дней супруги даже успели поссориться. Сначала Тревор попросил жену отказаться от ежедневной газеты, которая обходилась бы по одному доллару в день, а затем купил вино за почти пять долларов. Женщина разозлилась и отнесла алкоголь обратно в магазин.
Когда пятидневное шоу закончилось, семья Катморов вздохнула с облегчением. Они смогли вновь вернуться к своему роскошному образу жизни. А Ховарды вернулись в свой дом. Узнав об их сложном положении, Тревор предложил мужчине обучить его своей профессии бесплатно, хотя обычно берёт за это около 33 тысяч долларов.
Фото: facebook.com/TrevorCutmorePropertyInvestor
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