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Актёр сериалов «След» и «Универ» с ножом в руке угрожал автоинспектору

21 марта 2021 09:48
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Новости России. В Москве был задержан российский актёр Андрей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Инцидент случился на Котельнической набережной. Актёр подошёл к инспектору военной автоинспекции и начал высказывать ему угрозы. После этого Лавров был задержан и доставлен в отделение полиции. 

По информации ТАСС, у мужчины при себе был нож. Лавров дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Актёр был отпущен под подписку о невыезде. 

Андрей Лавров знаком зрителям по роли капитана Котова в телесериале «След». Актёр также снимался в сериалах «Универ», «Счастливы вместе» и других. 

# Звезды # калейдоскоп # Андрей Лавров

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