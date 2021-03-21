Актёр сериалов «След» и «Универ» с ножом в руке угрожал автоинспектору

Новости России. В Москве был задержан российский актёр Андрей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился на Котельнической набережной. Актёр подошёл к инспектору военной автоинспекции и начал высказывать ему угрозы. После этого Лавров был задержан и доставлен в отделение полиции.

По информации ТАСС, у мужчины при себе был нож. Лавров дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Актёр был отпущен под подписку о невыезде.

Андрей Лавров знаком зрителям по роли капитана Котова в телесериале «След». Актёр также снимался в сериалах «Универ», «Счастливы вместе» и других.