Мальчик захотел уйти из дома, и мама вручила ему чемодан. Такого поворота ребёнок не ожидал
Многие люди в детстве порывались уйти из дома из-за ссоры с родителями. Но мало кому из них мама или папа лично позволяли это сделать.
Пользовательница TikTok под ником Brooklyn Parten оказалась как раз из таких. Когда сын женщины заявил, что собирается уйти из дома, блогерша не стала его отговаривать. Brooklyn Parten вручила ребёнку чемодан, посоветовала собрать все нужные вещи и идти на все четыре стороны.
Фото: tiktok.com/@brooklynparten2
Мальчик такого поворота явно не ожидал, но мужская гордость не позволяла ему отказаться от своих слов, поэтому ребёнок действительно собрал свои вещи в чемодан и ушёл. С этого момента блогерша начала записывать видео, которое затем набрало более 26 миллионов просмотров.
Сын женщины грустно брёл вдоль дороги, опустив голову. Отойдя на некоторое расстояние, мальчик остановился, поднял голову и посмотрел на небо. Спустя несколько секунд ребёнок продолжил свой путь.
Фото: tiktok.com/@brooklynparten2
На этом Brooklyn Parten посчитала эксперимент успешно завершённым и крикнула сыну, чтобы тот возвращался домой. Радость мальчика, когда он услышал эти слова, видна невооружённым взглядом.
Фото: tiktok.com/@brooklynparten2
Пользователи соцсети, посмотрев этот ролик, вспомнили своё детство, когда тоже порывались уйти из дома. В большинстве случаев приключение заканчивалось вскоре после прихода чувства голода.
Кстати, ранее мы рассказывали про другого мальчика, который ушёл из дома. И его сердитый взгляд рассмешил людей – здесь подробности.