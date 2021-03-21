Мальчик захотел уйти из дома, и мама вручила ему чемодан. Такого поворота ребёнок не ожидал

Многие люди в детстве порывались уйти из дома из-за ссоры с родителями. Но мало кому из них мама или папа лично позволяли это сделать.

Пользовательница TikTok под ником Brooklyn Parten оказалась как раз из таких. Когда сын женщины заявил, что собирается уйти из дома, блогерша не стала его отговаривать. Brooklyn Parten вручила ребёнку чемодан, посоветовала собрать все нужные вещи и идти на все четыре стороны.