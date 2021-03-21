Скорее бы лето! Действительно ли солнечный свет настолько влияет на настроение?

Зима всегда будет мрачнее лета – мы не изменим наклон земной оси. Но в некоторой степени мы все же можем контролировать, сколько будет длиться световой день. Переход на летнее время впервые официально ввели немцы в 1916 году, затем система была введена повсеместно. Логика заключалась в том, чтобы единообразно установить, в какие дни страны переводят свои часы. В последние годы некоторые страны отказались от этого. Но независимо от того, переводим мы часы или нет, нельзя игнорировать один факт: солнце влияет на наш мозг, а, следовательно, и на настроение.

Фото: absurdopedia.wiki

Как сообщает Inverse, дневной свет взаимодействует с опиоидными рецепторами в мозге человека. Лихуа Сун – аспирант Университета Турку в Финляндии и ведущий автор исследования: Известно, что опиоидные рецепторы связаны с эмоциональными функциями мозга, поэтому можно предположить, что солнечный свет влияет на эмоции и социальное поведение человека. Исследовательская группа изучила, как продолжительность светового дня влияет на эти рецепторы у людей и у крыс. В конечном счете они обнаружили, что количество выработанных рецепторов зависит от времени года, когда был сделан снимок мозга. В особенности это касалось областей мозга, отвечающих за эмоции и социальное поведение.

Фото: UNIVERSITY OF TURKU

Сам механизм влияния пока неизвестен. Хотя мы обнаружили причинное влияние продолжительности светового дня на опиоидную сигнализацию мозга, мы не проследили точный механизм. Накопленные знания о влиянии солнечного света на опиоидную систему мозга очень ограничены, поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы разобраться с этим вопросом. Сун выдвигает гипотезу, что связь опиоидных рецепторов с дневным светом может объяснить, почему люди страдают от сезонного аффективного расстройства (САР). В будущем он хотел бы изучить, может ли модуляция опиоидной системы мозга с помощью химических веществ ослабить симптомы САР. Прошлые исследования на мышах показали, что длительная продолжительность дня повышает уровень серотонина и норадреналина – нейромедиаторов, влияющих на настроение, – и снижает тревожность и депрессию. Вполне возможно, что лечение, основанное на взаимодействии с опиоидными рецепторами, может помочь мозгу в более темные периоды года.

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