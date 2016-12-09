Шафрановые булочки и 12 виноградин на счастье: cамые интересные кулинарные новогодние традиции

Белорусские традиции мы впитали с молоком матери. Но как люди из других стран празднуют в декабре? Несколько любопытных традиций приводит издание People.

Швеция

В День святой Люсии – 13 декабря, девочки носят длинные белые платья с красными поясами и венки (иногда со свечами). Девочки будят членов своих семей, поют им песни, а также приносят кофе и шафрановые булочки.

Багамы

На второй день после Рождества, 26 декабря, а также на Новый год, проходит уличный парад «Джанкану». Торжество включает танцы, музыку и национальные костюмы. Нам бы тоже не помешали танцы в праздничный сезон – прекрасный повод сжечь лишние калории!

Испания

Хотите позаботиться о том, чтобы грядущий год был счастливым? Согласно испанской традиции, для этого необходимо съесть 12 виноградин – по одной на каждый удар колокола. К тому же, виноград намного полезнее большинства новогодних блюд.

Польша

Вигилия – это семейный ужин в ночь перед Рождеством. Сначала каждый берёт по традиционной рождественской вафле, отламывает от неё кусочки и раздаёт остальным, попутно желая счастья и радости. Отличный способ оставить раздоры в уходящем году! Ужин состоит из рыбных, фруктовых блюд, а также салатов. Замечательная традиция, с какой стороны ни посмотри!

Мексика

В городе Оахака 23 декабря отмечается Ночь редиса. Но это не просто ночь поедания редиса. За три дня начинается процесс вырезания различных фигур из специально выращенного для этой цели редиса. Более сотни резцов по редису участвуют в этом состязании. Однако существует загвоздка: редисы для вырезания непригодны в пищу из-за высокого уровня содержания химикатов.

Венесуэла

Жители Каракаса встают ранним рождественским утром, чтобы прокатиться на роликах до церкви! Улицы перекрывают, люди потягивают кофе и горячий шоколад. Люди от мала до велика встают на ролики.

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Перевод: Дина Борисевич